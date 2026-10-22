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Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира
Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира
Международные экономические форумы помогают искать пути решения по самому широкому кругу вопросов, отвечая на вызовы меняющегося мира, говорится в обращении... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:30+0300
2026-10-22T10:30+0300
россия
стамбул
евразия
владимир путин
александр грушко
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Международные экономические форумы помогают искать пути решения по самому широкому кругу вопросов, отвечая на вызовы меняющегося мира, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина участникам XIX Веронского Евразийского экономического форума, который начался в четверг в Стамбуле. Обращение президента зачитал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По словам российского лидера, форум предоставляет прекрасные возможности для прямых, дружеских, доверительных контактов между политиками и предпринимателями, дипломатами и общественными деятелями, экспертами и журналистами из многих стран. "Такие встречи позволяют обсуждать самый широкий круг вопросов и вместе думать над путями их решения. Главная тема нынешнего форума - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики", - указал президент РФ. Это весьма актуально, особенно с учетом лидирующей роли Евразии в мировом хозяйстве - на этом крупнейшем континенте планеты производится почти две трети глобального валового внутреннего продукта, размещены колоссальные производственные мощности, проходят важнейшие транспортные и торговые маршруты. Путин напомнил о российской инициативе Большого Евразийского партнерства, направленной на продвижение диалога цивилизаций, гармоничное сопряжение потенциалов государств и интеграционных объединений. "Рассчитываем, что плодотворные дискуссии в рамках форума будут способствовать построению такой модели равноправного, взаимовыгодного международного сотрудничества", - заключил президент.
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россия, стамбул, евразия, владимир путин, александр грушко, мид рф, мид
РОССИЯ, Стамбул, ЕВРАЗИЯ, Владимир Путин, Александр Грушко, МИД РФ, МИД
10:30 22.10.2026
 

Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Международные экономические форумы помогают искать пути решения по самому широкому кругу вопросов, отвечая на вызовы меняющегося мира, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина участникам XIX Веронского Евразийского экономического форума, который начался в четверг в Стамбуле.
Обращение президента зачитал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По словам российского лидера, форум предоставляет прекрасные возможности для прямых, дружеских, доверительных контактов между политиками и предпринимателями, дипломатами и общественными деятелями, экспертами и журналистами из многих стран.
"Такие встречи позволяют обсуждать самый широкий круг вопросов и вместе думать над путями их решения. Главная тема нынешнего форума - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики", - указал президент РФ.
Это весьма актуально, особенно с учетом лидирующей роли Евразии в мировом хозяйстве - на этом крупнейшем континенте планеты производится почти две трети глобального валового внутреннего продукта, размещены колоссальные производственные мощности, проходят важнейшие транспортные и торговые маршруты.
Путин напомнил о российской инициативе Большого Евразийского партнерства, направленной на продвижение диалога цивилизаций, гармоничное сопряжение потенциалов государств и интеграционных объединений. "Рассчитываем, что плодотворные дискуссии в рамках форума будут способствовать построению такой модели равноправного, взаимовыгодного международного сотрудничества", - заключил президент.
 
РОССИЯСтамбулЕВРАЗИЯВладимир ПутинАлександр ГрушкоМИД РФМИД
 
 
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