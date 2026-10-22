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Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира

Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин: Международные экономические форумы помогают искать решения на вызовы мира

Международные экономические форумы помогают искать пути решения по самому широкому кругу вопросов, отвечая на вызовы меняющегося мира, говорится в обращении... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:30+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Международные экономические форумы помогают искать пути решения по самому широкому кругу вопросов, отвечая на вызовы меняющегося мира, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина участникам XIX Веронского Евразийского экономического форума, который начался в четверг в Стамбуле. Обращение президента зачитал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По словам российского лидера, форум предоставляет прекрасные возможности для прямых, дружеских, доверительных контактов между политиками и предпринимателями, дипломатами и общественными деятелями, экспертами и журналистами из многих стран. "Такие встречи позволяют обсуждать самый широкий круг вопросов и вместе думать над путями их решения. Главная тема нынешнего форума - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики", - указал президент РФ. Это весьма актуально, особенно с учетом лидирующей роли Евразии в мировом хозяйстве - на этом крупнейшем континенте планеты производится почти две трети глобального валового внутреннего продукта, размещены колоссальные производственные мощности, проходят важнейшие транспортные и торговые маршруты. Путин напомнил о российской инициативе Большого Евразийского партнерства, направленной на продвижение диалога цивилизаций, гармоничное сопряжение потенциалов государств и интеграционных объединений. "Рассчитываем, что плодотворные дискуссии в рамках форума будут способствовать построению такой модели равноправного, взаимовыгодного международного сотрудничества", - заключил президент.

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