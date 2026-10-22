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Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство

Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:54+0300

2026-10-22T10:54+0300

2026-10-22T10:54+0300

бизнес

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владимир путин

дмитрий песков

росавиация

госдума

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Андрей Никитин назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. В 2025 году он был назначен министром транспорта России. "В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В 2024 году она была назначена первым заместителем министра финансов России.Антон Силуанов назначен заместителем председателя правительства — министром финансов. Он занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год совмещал позиции вице-премьера и министра финансов.Дмитрий Ядров назначен министром транспорта Российской Федерации. В 2023 году он был назначен главой Росавиации.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям, а все вице-премьеры продолжали работу до выхода соответствующих указов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, дмитрий песков, росавиация, госдума