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Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство
Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:54+0300
2026-10-22T10:54+0300
бизнес
россия
владимир путин
дмитрий песков
росавиация
госдума
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Андрей Никитин назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. В 2025 году он был назначен министром транспорта России. "В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В 2024 году она была назначена первым заместителем министра финансов России.Антон Силуанов назначен заместителем председателя правительства — министром финансов. Он занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год совмещал позиции вице-премьера и министра финансов.Дмитрий Ядров назначен министром транспорта Российской Федерации. В 2023 году он был назначен главой Росавиации.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям, а все вице-премьеры продолжали работу до выхода соответствующих указов.
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бизнес, россия, владимир путин, дмитрий песков, росавиация, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Росавиация, Госдума
10:54 22.10.2026
 
Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство

Путин подписал указы: Никитин — вице-премьер, Ядров — министр транспорта

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Андрей Никитин назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. В 2025 году он был назначен министром транспорта России. "В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В 2024 году она была назначена первым заместителем министра финансов России.
Антон Силуанов назначен заместителем председателя правительства — министром финансов. Он занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год совмещал позиции вице-премьера и министра финансов.
Дмитрий Ядров назначен министром транспорта Российской Федерации. В 2023 году он был назначен главой Росавиации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям, а все вице-премьеры продолжали работу до выхода соответствующих указов.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковРосавиацияГосдума
 
 
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