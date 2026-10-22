Путин назначил Никитина, Окладникову, Силуанова и Ядрова в правительство
Путин подписал указы: Никитин — вице-премьер, Ядров — министр транспорта
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Андрей Никитин назначен заместителем председателя правительства, курирующим транспортную отрасль. В 2025 году он был назначен министром транспорта России. "В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В 2024 году она была назначена первым заместителем министра финансов России.
Антон Силуанов назначен заместителем председателя правительства — министром финансов. Он занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год совмещал позиции вице-премьера и министра финансов.
Дмитрий Ядров назначен министром транспорта Российской Федерации. В 2023 году он был назначен главой Росавиации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям, а все вице-премьеры продолжали работу до выхода соответствующих указов.