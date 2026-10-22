https://1prime.ru/20261022/putin-874519111.html
Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России
Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России
Президент России Владимир Путин считает, что вручаемое Федеральной таможенной службе знамя показывает преемственность таможенной службы в РФ. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:10+0300
2026-10-22T15:10+0300
2026-10-22T15:10+0300
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874519111.jpg?1792671059
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что вручаемое Федеральной таможенной службе знамя показывает преемственность таможенной службы в РФ.
"Приветствую вас в торжественном Екатерининском зале Московского Кремля на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы - реликвии, которая является официальным символом ведомства и подчеркивает преемственность его традиций", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что вручаемое Федеральной таможенной службе знамя показывает преемственность таможенной службы в РФ.
"Приветствую вас в торжественном Екатерининском зале Московского Кремля на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы - реликвии, которая является официальным символом ведомства и подчеркивает преемственность его традиций", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.