https://1prime.ru/20261022/putin-874519111.html

Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России

Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал знамя ФТС символом преемственности таможенной службы России

Президент России Владимир Путин считает, что вручаемое Федеральной таможенной службе знамя показывает преемственность таможенной службы в РФ. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что вручаемое Федеральной таможенной службе знамя показывает преемственность таможенной службы в РФ. "Приветствую вас в торжественном Екатерининском зале Московского Кремля на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы - реликвии, которая является официальным символом ведомства и подчеркивает преемственность его традиций", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

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россия, владимир путин