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Путин поручил реализовать все планы развития таможни

Путин поручил реализовать все планы развития таможни - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил реализовать все планы развития таможни

Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:14+0300

2026-10-22T15:14+0300

2026-10-22T15:22+0300

технологии

россия

владимир путин

фтс россии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России (ФТС). В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов. "Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России.

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