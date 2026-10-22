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Путин поручил реализовать все планы развития таможни
Путин поручил реализовать все планы развития таможни - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил реализовать все планы развития таможни
Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:14+0300
2026-10-22T15:14+0300
2026-10-22T15:22+0300
технологии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России (ФТС). В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов. "Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России.
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технологии, россия, владимир путин, фтс россии, фтс
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России, ФТС
Путин поручил реализовать все планы развития таможни
Путин поручил реализовать все планы развития таможни, включая внедрение ИИ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта.
Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России (ФТС). В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов.
"Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России.