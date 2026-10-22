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Путин поручил реализовать все планы развития таможни - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил реализовать все планы развития таможни
Путин поручил реализовать все планы развития таможни - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил реализовать все планы развития таможни
Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:14+0300
2026-10-22T15:22+0300
технологии
россия
владимир путин
фтс россии
фтс
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России (ФТС). В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов. "Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России.
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технологии, россия, владимир путин, фтс россии, фтс
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России, ФТС
15:14 22.10.2026 (обновлено: 15:22 22.10.2026)
 
Путин поручил реализовать все планы развития таможни

Путин поручил реализовать все планы развития таможни, включая внедрение ИИ

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать все планы развития российской таможенной службы, в том числе по внедрению искусственного интеллекта.
Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России (ФТС). В этом году ФТС празднует 35-летний юбилей со дня образования современных таможенных органов.
"Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России.
 
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