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Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин

Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин

Российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:19+0300

2026-10-22T15:19+0300

2026-10-22T15:21+0300

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Для этого есть все необходимое - люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

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россия, технологии, владимир путин