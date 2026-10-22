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Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин
Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ
Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин
Российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:19+0300
2026-10-22T15:21+0300
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Для этого есть все необходимое - люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.
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россия, технологии, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин
15:19 22.10.2026 (обновлено: 15:21 22.10.2026)
 
Российская таможня должна быть одной из лучших в мире, заявил Путин

Путин: российская таможенная система должна стать одной из самых эффективных в мире

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Для этого есть все необходимое - люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи", - сказал глава государства на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.
 
РОССИЯТехнологииВладимир Путин
 
 
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