https://1prime.ru/20261022/putin-874520138.html

Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России

Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России

Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:21+0300

2026-10-22T15:21+0300

2026-10-22T15:21+0300

россия

владимир путин

фтс россии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС). "Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах", - сказал Путин на церемонии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, фтс россии