https://1prime.ru/20261022/putin-874520138.html
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:21+0300
2026-10-22T15:21+0300
2026-10-22T15:21+0300
россия
владимир путин
фтс россии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС). "Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах", - сказал Путин на церемонии.
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россия, владимир путин, фтс россии
РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС).
"Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах", - сказал Путин на церемонии.