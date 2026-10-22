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Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России
Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:21+0300
2026-10-22T15:21+0300
россия
владимир путин
фтс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874520138.jpg?1792671663
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС). "Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах", - сказал Путин на церемонии.
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россия, владимир путин, фтс россии
РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России
15:21 22.10.2026
 
Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России

Путин: работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Кремле принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС).
"Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах", - сказал Путин на церемонии.
 
РОССИЯВладимир ПутинФТС России
 
 
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