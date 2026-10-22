https://1prime.ru/20261022/putin-874536005.html

Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России

Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России

Президент России Владимир Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России, отметил, что такие проекты заслуживают поддержки. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:36+0300

2026-10-22T21:36+0300

2026-10-22T21:36+0300

бизнес

россия

владимир путин

большой театр

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России, отметил, что такие проекты заслуживают поддержки. Путин в четверг приехал в Большой театр, где принял участие в торжественном собрании, посвященном десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. Глава государства отметил, что абсолютное большинство профессиональных театров финансируется из бюджета. "Мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки", - сказал президент. Путин подчеркнул актуальность театра в наши дни, аншлаги сопровождают постановки не только в столичных театрах, но и в регионах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, большой театр