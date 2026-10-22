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Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России
Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России
Президент России Владимир Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России, отметил, что такие проекты заслуживают поддержки. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:36+0300
2026-10-22T21:36+0300
бизнес
россия
владимир путин
большой театр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874536005.jpg?1792694187
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России, отметил, что такие проекты заслуживают поддержки. Путин в четверг приехал в Большой театр, где принял участие в торжественном собрании, посвященном десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. Глава государства отметил, что абсолютное большинство профессиональных театров финансируется из бюджета. "Мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки", - сказал президент. Путин подчеркнул актуальность театра в наши дни, аншлаги сопровождают постановки не только в столичных театрах, но и в регионах.
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бизнес, россия, владимир путин, большой театр
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Большой театр
21:36 22.10.2026
 

Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театра в России

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приветствовал инициативы бизнеса по поддержке театральных проектов в России, отметил, что такие проекты заслуживают поддержки.
Путин в четверг приехал в Большой театр, где принял участие в торжественном собрании, посвященном десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей.
Глава государства отметил, что абсолютное большинство профессиональных театров финансируется из бюджета.
"Мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки", - сказал президент.
Путин подчеркнул актуальность театра в наши дни, аншлаги сопровождают постановки не только в столичных театрах, но и в регионах.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинБольшой театр
 
 
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