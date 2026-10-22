https://1prime.ru/20261022/putin-874536292.html

Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин

Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин

Россия не готовится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:46+0300

2026-10-22T21:46+0300

2026-10-22T22:21+0300

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия не готовится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не готовимся к какой-либо войне с Европой", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.По его словам, за границей, особенно в европейских странах, развернулась антироссийская кампания по всем направлениям, в том числе из-за исторических территорий России."Сейчас еще и говорить постоянно об угрозе России, о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией", - отметил Путин.Глава государства выразил надежду, что это пройдет.Путин отметил, что рассчитывает, что те, кто стремится к стратегическому поражению России, осознают реалии жизни и поймут, что с РФ лучше жить дружно."Это соответствует интересам их народов, потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — добавил он.Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, европа, владимир путин