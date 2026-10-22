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Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин
Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин
Россия не готовится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:46+0300
2026-10-22T22:21+0300
россия
европа
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874536292.jpg?1792696876
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия не готовится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не готовимся к какой-либо войне с Европой", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.По его словам, за границей, особенно в европейских странах, развернулась антироссийская кампания по всем направлениям, в том числе из-за исторических территорий России."Сейчас еще и говорить постоянно об угрозе России, о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией", - отметил Путин.Глава государства выразил надежду, что это пройдет.Путин отметил, что рассчитывает, что те, кто стремится к стратегическому поражению России, осознают реалии жизни и поймут, что с РФ лучше жить дружно."Это соответствует интересам их народов, потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — добавил он.Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, европа, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин
21:46 22.10.2026 (обновлено: 22:21 22.10.2026)
 
Россия не готовится к войне с Европой, заявил Путин

Путин: Россия не готовится к войне с Европой

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия не готовится к войне с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не готовимся к какой-либо войне с Европой", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, за границей, особенно в европейских странах, развернулась антироссийская кампания по всем направлениям, в том числе из-за исторических территорий России.
"Сейчас еще и говорить постоянно об угрозе России, о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией", - отметил Путин.
Глава государства выразил надежду, что это пройдет.
Путин отметил, что рассчитывает, что те, кто стремится к стратегическому поражению России, осознают реалии жизни и поймут, что с РФ лучше жить дружно.
"Это соответствует интересам их народов, потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — добавил он.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
РОССИЯЕВРОПАВладимир Путин
 
 
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