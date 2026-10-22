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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Путин

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Путин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:00+0300

2026-10-22T22:00+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры. Ранее Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби ."Мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда, с первых дней, выступала за мирное разрешение на Украине."Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации, в том смысле, что это очень близкий нам народ", - добавил Путин.По мнению президента, в ситуации на Украине можно договориться."Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем для Украины и России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, я тоже с этим согласен", - уточнил Путин.Он призвал следить за тем, как будет развиваться ситуация по теме украинского урегулирования в ближайшие дни.

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россия, владимир путин, украина, сша