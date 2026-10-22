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"Разморозка" по-австрийски: Raiffeisen Bank добрался до российских активов

"Разморозка" по-австрийски: Raiffeisen Bank добрался до российских активов - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Разморозка" по-австрийски: Raiffeisen Bank добрался до российских активов

Австрийский суд разрешил Raiffeisen Bank International получить около 3,2 миллиарда евро из замороженных активов компании Rasperia Trading, связанной с... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:57+0300

2026-10-22T17:57+0300

2026-10-22T17:58+0300

финансы

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россия

олег дерипаска

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Австрийский суд разрешил Raiffeisen Bank International получить около 3,2 миллиарда евро из замороженных активов компании Rasperia Trading, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пишет Bloomberg."Земельный суд Вены по гражданским делам заявил, что австрийский кредитор имеет право перенять активы компании Rasperia Trading, ранее связанной с подсанкционным бизнесменом Олегом Дерипаской, включая 24-процентную долю в строительном концерне Strabag SE и замороженные дивиденды", — сообщает агентство.Теперь RBI запросит у регуляторов в Австрии разрешение на разморозку акций, чтобы впоследствии продать их и зафиксировать денежные средства, полученные в результате судебного разбирательства. Это может стать первым с конца февраля 2022 года случаем получения банком денег из России — пусть и косвенным образом, отмечает Bloomberg."Сегодня очень важный день для нас. Теперь у нас есть окончательное и юридически обязывающее решение австрийского суда", — заявил глава RBI Михаэль Хеллерер на конференции инвесторов в Вене.Как отмечает агентство, в текущем иске банк требовал компенсацию в Австрии в ответ на решения российских судов, обязавших его "дочку" выплатить Rasperia в общей сложности 3,2 миллиарда евро из-за того, как Strabag применяла санкции ЕС.Прежние попытки продать подразделение или обменять активы не получили поддержки регуляторов.

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финансы, банки, австрия, ес, активы, замороженные российские активы, россия, олег дерипаска