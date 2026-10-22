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Китайский разработчик искусственного интеллекта привлек $15 млрд

Китайский разработчик искусственного интеллекта привлек $15 млрд - 22.10.2026, ПРАЙМ

Китайский разработчик искусственного интеллекта привлек $15 млрд

Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта DeepSeek привлек около 100 миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) в ходе нового раунда... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:24+0300

2026-10-22T10:24+0300

2026-10-22T10:24+0300

технологии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта DeepSeek привлек около 100 миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) в ходе нового раунда финансирования, сообщает агентство Блумберг. "Китайская компания DeepSeek, работающая в сфере искусственного интеллекта, привлекла около 100 миллиардов юаней (15 миллиардов долларов) в ходе последнего раунда финансирования, одного из крупнейших в истории страны", - сообщает агентство. В ходе переговоров с инвесторами компания увеличила целевую сумму финансирования как минимум дважды - с 50 миллиардов юаней до 80 миллиардов, а затем до окончательной суммы, рассказали агентству осведомленные источники. Среди крупнейших инвесторов этого раунда - производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. и технологический гигант Tencent Holdings Ltd., добавили агентству анонимные источники. Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на искусственном интеллекте и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.

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технологии, финансы, китай