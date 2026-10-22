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Прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран
Прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран - 22.10.2026, ПРАЙМ
Прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран
Прямые рейсы из России в настоящее время доступны в шесть африканских стран - Египет, Марокко, Танзанию, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы, рассказали РИА Новости в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T00:37+0300
2026-10-22T00:37+0300
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бизнес
россия
египет
марокко
танзания
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Прямые рейсы из России в настоящее время доступны в шесть африканских стран - Египет, Марокко, Танзанию, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта России.
"В настоящее время прямое авиасообщение между Российской Федерацией и странами Африки осуществляется с Египтом, Марокко, Сейшельскими Островами, Танзанией, Тунисом и Эфиопией", - сообщили в ведомстве.
Больше всего рейсов выполняется в города Египта - туда летают как российские, так и египетские перевозчики. В Марокко, Танзанию, Тунис и Эфиопию летают только зарубежные авиакомпании, а на Сейшелы - только российские.
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бизнес, россия, египет, марокко, танзания
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МАРОККО, ТАНЗАНИЯ
Прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран
Минтранс: прямые рейсы из России доступны в шесть африканских стран
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Прямые рейсы из России в настоящее время доступны в шесть африканских стран - Египет, Марокко, Танзанию, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта России.
"В настоящее время прямое авиасообщение между Российской Федерацией и странами Африки осуществляется с Египтом, Марокко, Сейшельскими Островами, Танзанией, Тунисом и Эфиопией", - сообщили в ведомстве.
Больше всего рейсов выполняется в города Египта - туда летают как российские, так и египетские перевозчики. В Марокко, Танзанию, Тунис и Эфиопию летают только зарубежные авиакомпании, а на Сейшелы - только российские.