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Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату
Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату - 22.10.2026, ПРАЙМ
Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату
Необходимо определить перечень отраслей в России, где нужно повысить заработную плату, в частности, например, в сфере туризма, где очень низкая зарплата, заявил | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:52+0300
2026-10-22T17:52+0300
бизнес
россия
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529524.jpg?1792680773
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Необходимо определить перечень отраслей в России, где нужно повысить заработную плату, в частности, например, в сфере туризма, где очень низкая зарплата, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Еще важна заработная плата. Надо определить перечень отраслей... По сути, нам надо повышать зарплату везде. У нас туризм, например, сфера, где очень низкая заработная плата", - сказал Решетников на комитете Госдумы по бюджету и налогам в четверг. Решетников подчеркнул необходимость увеличивать в этой сфере производительность для ее дальнейшего роста.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, максим решетников, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников, Госдума
17:52 22.10.2026
 
Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату

Решетников: надо определить перечень отраслей, где нужно повысить зарплату

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Необходимо определить перечень отраслей в России, где нужно повысить заработную плату, в частности, например, в сфере туризма, где очень низкая зарплата, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Еще важна заработная плата. Надо определить перечень отраслей... По сути, нам надо повышать зарплату везде. У нас туризм, например, сфера, где очень низкая заработная плата", - сказал Решетников на комитете Госдумы по бюджету и налогам в четверг.
Решетников подчеркнул необходимость увеличивать в этой сфере производительность для ее дальнейшего роста.
 
БизнесРОССИЯМаксим РешетниковГосдума
 
 
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