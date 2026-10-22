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Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату

Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату - 22.10.2026, ПРАЙМ

Решетников призвал определить перечень отраслей, где надо повысить зарплату

Необходимо определить перечень отраслей в России, где нужно повысить заработную плату, в частности, например, в сфере туризма, где очень низкая зарплата, заявил | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:52+0300

2026-10-22T17:52+0300

2026-10-22T17:52+0300

бизнес

россия

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Необходимо определить перечень отраслей в России, где нужно повысить заработную плату, в частности, например, в сфере туризма, где очень низкая зарплата, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Еще важна заработная плата. Надо определить перечень отраслей... По сути, нам надо повышать зарплату везде. У нас туризм, например, сфера, где очень низкая заработная плата", - сказал Решетников на комитете Госдумы по бюджету и налогам в четверг. Решетников подчеркнул необходимость увеличивать в этой сфере производительность для ее дальнейшего роста.

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бизнес, россия, максим решетников, госдума