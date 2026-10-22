https://1prime.ru/20261022/reuters-874517703.html

Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик"

Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик" - 22.10.2026, ПРАЙМ

Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик"

Американцы, худеющие с помощью "Оземпика" и других препаратов, стали чаще обращаться к портным и в мастерские по ремонту обуви и кожаных изделий, чтобы... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:50+0300

2026-10-22T14:50+0300

2026-10-22T15:18+0300

общество

оземпик

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Американцы, худеющие с помощью "Оземпика" и других препаратов, стали чаще обращаться к портным и в мастерские по ремонту обуви и кожаных изделий, чтобы подогнать вещи и сэкономить на покупке новых, сообщает агентство Рейтер. По данным Рейтер, у сервиса ремонта обуви и сумок Cobblers Direct объем услуг по укорачиванию ремней вырос не менее чем на 10% в годовом выражении. Агентство также приводит пример жительницы Атланты Лоррейн Скотт, похудевшей за год примерно на 27 килограммов с помощью препаратов. Она потратила не менее 300 долларов на подгонку брюк и джинсов. "Большинство вещей в моем гардеробе больше мне не подходили", - рассказала Скотт агентству. По словам гендиректора Cobblers Direct Стивена Келли, сейчас мастера компании укорачивают до 500 ремней в неделю. Некоторые клиенты приносят сразу по пять-шесть ремней, отметил он. Агентство отмечает, что за последний год мастерские по ремонту кожаных изделий столкнулись с ростом спроса не только на укорачивание ремней, но и на подгонку обуви и ремешков сумок под изменившиеся размеры клиентов. Популярность препаратов также поддерживает спрос на одежду со скидками и подержанные вещи, пишет Рейтер. Многие покупатели откладывают крупные траты на гардероб, пока их размер меняется. По данным опроса Gallup, обновленным в сентябре, доля взрослых американцев, принимающих препараты для похудения, выросла с 3% в 2024 году до 11% в 2026 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , оземпик