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Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик"
Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик"
Американцы, худеющие с помощью "Оземпика" и других препаратов, стали чаще обращаться к портным и в мастерские по ремонту обуви и кожаных изделий, чтобы... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:50+0300
2026-10-22T15:18+0300
общество
оземпик
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874517703.jpg?1792671538
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Американцы, худеющие с помощью "Оземпика" и других препаратов, стали чаще обращаться к портным и в мастерские по ремонту обуви и кожаных изделий, чтобы подогнать вещи и сэкономить на покупке новых, сообщает агентство Рейтер. По данным Рейтер, у сервиса ремонта обуви и сумок Cobblers Direct объем услуг по укорачиванию ремней вырос не менее чем на 10% в годовом выражении. Агентство также приводит пример жительницы Атланты Лоррейн Скотт, похудевшей за год примерно на 27 килограммов с помощью препаратов. Она потратила не менее 300 долларов на подгонку брюк и джинсов. "Большинство вещей в моем гардеробе больше мне не подходили", - рассказала Скотт агентству. По словам гендиректора Cobblers Direct Стивена Келли, сейчас мастера компании укорачивают до 500 ремней в неделю. Некоторые клиенты приносят сразу по пять-шесть ремней, отметил он. Агентство отмечает, что за последний год мастерские по ремонту кожаных изделий столкнулись с ростом спроса не только на укорачивание ремней, но и на подгонку обуви и ремешков сумок под изменившиеся размеры клиентов. Популярность препаратов также поддерживает спрос на одежду со скидками и подержанные вещи, пишет Рейтер. Многие покупатели откладывают крупные траты на гардероб, пока их размер меняется. По данным опроса Gallup, обновленным в сентябре, доля взрослых американцев, принимающих препараты для похудения, выросла с 3% в 2024 году до 11% в 2026 году.
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192
40
192
40
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40
192
40
общество , оземпик
Общество , Оземпик
14:50 22.10.2026 (обновлено: 15:18 22.10.2026)
 
Reuters: американцы отказываются от покупки одежды из-за трат на "Оземпик"

Reuters: худеющие с помощью "Оземпика" американцы стали чаще обращаться к портным

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Американцы, худеющие с помощью "Оземпика" и других препаратов, стали чаще обращаться к портным и в мастерские по ремонту обуви и кожаных изделий, чтобы подогнать вещи и сэкономить на покупке новых, сообщает агентство Рейтер.
По данным Рейтер, у сервиса ремонта обуви и сумок Cobblers Direct объем услуг по укорачиванию ремней вырос не менее чем на 10% в годовом выражении. Агентство также приводит пример жительницы Атланты Лоррейн Скотт, похудевшей за год примерно на 27 килограммов с помощью препаратов. Она потратила не менее 300 долларов на подгонку брюк и джинсов.
"Большинство вещей в моем гардеробе больше мне не подходили", - рассказала Скотт агентству.
По словам гендиректора Cobblers Direct Стивена Келли, сейчас мастера компании укорачивают до 500 ремней в неделю. Некоторые клиенты приносят сразу по пять-шесть ремней, отметил он.
Агентство отмечает, что за последний год мастерские по ремонту кожаных изделий столкнулись с ростом спроса не только на укорачивание ремней, но и на подгонку обуви и ремешков сумок под изменившиеся размеры клиентов.
Популярность препаратов также поддерживает спрос на одежду со скидками и подержанные вещи, пишет Рейтер. Многие покупатели откладывают крупные траты на гардероб, пока их размер меняется.
По данным опроса Gallup, обновленным в сентябре, доля взрослых американцев, принимающих препараты для похудения, выросла с 3% в 2024 году до 11% в 2026 году.
 
ОбществоОземпик
 
 
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