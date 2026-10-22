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Международные резервы России на 16 октября почти не изменились

Международные резервы России на 16 октября почти не изменились - 22.10.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России на 16 октября почти не изменились

Международные резервы России с 9 по 16 октября изменились незначительно и составили 723,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:16+0300

2026-10-22T16:16+0300

2026-10-22T16:16+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 9 по 16 октября изменились незначительно и составили 723,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 16 октября 2026 года составил 723,2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 9 октября составляли 723,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав

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