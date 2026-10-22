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Международные резервы России на 16 октября почти не изменились
Международные резервы России на 16 октября почти не изменились - 22.10.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России на 16 октября почти не изменились
Международные резервы России с 9 по 16 октября изменились незначительно и составили 723,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:16+0300
2026-10-22T16:16+0300
2026-10-22T16:16+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 9 по 16 октября изменились незначительно и составили 723,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 16 октября 2026 года составил 723,2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 9 октября составляли 723,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Международные резервы России на 16 октября почти не изменились
ЦБ: международные резервы России на 16 октября составили 723,2 миллиарда долларов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 9 по 16 октября изменились незначительно и составили 723,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на конец дня 16 октября 2026 года составил 723,2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 9 октября составляли 723,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав