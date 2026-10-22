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На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов
На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов - 22.10.2026, ПРАЙМ
На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов
Порядка 45 резидентов в настоящее время работают на территории всесезонного курорта "Архыз", за текущий год здесь создано более 1,4 тысячи рабочих мест и... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:01+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Порядка 45 резидентов в настоящее время работают на территории всесезонного курорта "Архыз", за текущий год здесь создано более 1,4 тысячи рабочих мест и введено в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта.
"В этом году на территории курорта уже работают 45 резидентов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, введены в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса на 2,1 тысячи номеров на 5,2 тысячи мест размещения", - цитирует пресс-служба генерального директора курорта Романа Киранчука.
По его словам, курорт делает все возможное, чтобы "Архыз" и Карачаево-Черкесская Республика становились привлекательными не только для российских и зарубежных туристов, но и для инвесторов.
В пресс-службе поделились, что всесезонный курорт "Архыз" (входит в ГК "Мантера") во второй раз возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) России.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, ОЭЗ остаются одним из инструментов привлечения инвестиций и размещения новых производств. Так, для бизнеса важно, чтобы предоставляемые льготы сопровождались готовой инфраструктурой, понятными условиями работы и качественным сопровождением проектов.
Он отметил, что национальный рейтинг позволяет сопоставлять результаты особых экономических зон, выявлять эффективные управленческие практики и определять направления дальнейшего развития.
Как добавил Киранчук, предоставляемые в рамках ОЭЗ преференции создают исключительно комфортные условия для ведения бизнеса на курорте", что способствует ускоренному развитию туристического потенциала региона, внедрению новых форматов сервиса и гостеприимства, строительству современных туристических объектов и предприятий общественного питания.
X Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России представлен на IV Международном форуме особых экономических зон, который проходит 21–22 октября 2026 года в Москве на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". Организаторами форума выступают АКИТ и ОЭЗ "Технополис Москва" при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Москвы.
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туризм, бизнес, москва, максим решетников, оэз, акит
Туризм, Бизнес, МОСКВА, Максим Решетников, ОЭЗ, АКИТ
На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов
На курорте "Архыз" работают 45 резидентов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Порядка 45 резидентов в настоящее время работают на территории всесезонного курорта "Архыз", за текущий год здесь создано более 1,4 тысячи рабочих мест и введено в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта.
"В этом году на территории курорта уже работают 45 резидентов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, введены в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса на 2,1 тысячи номеров на 5,2 тысячи мест размещения", - цитирует пресс-служба генерального директора курорта Романа Киранчука.
По его словам, курорт делает все возможное, чтобы "Архыз" и Карачаево-Черкесская Республика становились привлекательными не только для российских и зарубежных туристов, но и для инвесторов.
В пресс-службе поделились, что всесезонный курорт "Архыз" (входит в ГК "Мантера") во второй раз возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) России.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, ОЭЗ остаются одним из инструментов привлечения инвестиций и размещения новых производств. Так, для бизнеса важно, чтобы предоставляемые льготы сопровождались готовой инфраструктурой, понятными условиями работы и качественным сопровождением проектов.
Он отметил, что национальный рейтинг позволяет сопоставлять результаты особых экономических зон, выявлять эффективные управленческие практики и определять направления дальнейшего развития.
Как добавил Киранчук, предоставляемые в рамках ОЭЗ преференции создают исключительно комфортные условия для ведения бизнеса на курорте", что способствует ускоренному развитию туристического потенциала региона, внедрению новых форматов сервиса и гостеприимства, строительству современных туристических объектов и предприятий общественного питания.
X Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России представлен на IV Международном форуме особых экономических зон, который проходит 21–22 октября 2026 года в Москве на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". Организаторами форума выступают АКИТ и ОЭЗ "Технополис Москва" при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Москвы.