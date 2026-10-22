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На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов

На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов - 22.10.2026, ПРАЙМ

На всесезонном курорте "Архыз" работают 45 резидентов

Порядка 45 резидентов в настоящее время работают на территории всесезонного курорта "Архыз", за текущий год здесь создано более 1,4 тысячи рабочих мест и... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:01+0300

2026-10-22T15:01+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Порядка 45 резидентов в настоящее время работают на территории всесезонного курорта "Архыз", за текущий год здесь создано более 1,4 тысячи рабочих мест и введено в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. "В этом году на территории курорта уже работают 45 резидентов, создано более 1,4 тысячи рабочих мест, введены в эксплуатацию 33 гостиничных комплекса на 2,1 тысячи номеров на 5,2 тысячи мест размещения", - цитирует пресс-служба генерального директора курорта Романа Киранчука. По его словам, курорт делает все возможное, чтобы "Архыз" и Карачаево-Черкесская Республика становились привлекательными не только для российских и зарубежных туристов, но и для инвесторов. В пресс-службе поделились, что всесезонный курорт "Архыз" (входит в ГК "Мантера") во второй раз возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) России. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, ОЭЗ остаются одним из инструментов привлечения инвестиций и размещения новых производств. Так, для бизнеса важно, чтобы предоставляемые льготы сопровождались готовой инфраструктурой, понятными условиями работы и качественным сопровождением проектов. Он отметил, что национальный рейтинг позволяет сопоставлять результаты особых экономических зон, выявлять эффективные управленческие практики и определять направления дальнейшего развития. Как добавил Киранчук, предоставляемые в рамках ОЭЗ преференции создают исключительно комфортные условия для ведения бизнеса на курорте", что способствует ускоренному развитию туристического потенциала региона, внедрению новых форматов сервиса и гостеприимства, строительству современных туристических объектов и предприятий общественного питания. X Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России представлен на IV Международном форуме особых экономических зон, который проходит 21–22 октября 2026 года в Москве на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". Организаторами форума выступают АКИТ и ОЭЗ "Технополис Москва" при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Москвы.

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туризм, бизнес, москва, максим решетников, оэз, акит