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Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам

Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам - 22.10.2026, ПРАЙМ

Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам

Ряд крупных российских банков понизили ставки по кредитам накануне заседания Банка России по ключевой ставке - так, семь банков из топ-20 снизили полную... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:31+0300

2026-10-22T17:31+0300

2026-10-22T17:31+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков понизили ставки по кредитам накануне заседания Банка России по ключевой ставке - так, семь банков из топ-20 снизили полную стоимость кредитов наличными (ПСК) по залоговым ссудам, два – по беззалоговым, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Индекс полной стоимости кредита наличными (ПСК), рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 22 октября 2026 года достиг 30,08% годовых", - говорится в сообщении. Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. ПСК в топ-20 российских банков по состоянию на 22 октября варьируется от 13,88% до 55,90%. По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК за период с 10 сентября по 22 октября повысилась на 0,89 п.п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п.п., до 23,86%. "Полную стоимость беззалоговых кредитов повысили четыре банка, снизили семь, пять банков оставили без изменений", - отмечается в сообщении. Что касается кредитов с залогом, то ПСК повысилась в одном банке, снизилась в двух, в пяти банках осталась без изменений. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предыдущих десяти заседаниях регулятор снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение денежно-кредитной политики в середине прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, пск, банк россии