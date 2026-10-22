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Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам
Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам - 22.10.2026, ПРАЙМ
Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам
Ряд крупных российских банков понизили ставки по кредитам накануне заседания Банка России по ключевой ставке - так, семь банков из топ-20 снизили полную... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:31+0300
2026-10-22T17:31+0300
банки
финансы
россия
пск
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874528163.jpg?1792679479
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков понизили ставки по кредитам накануне заседания Банка России по ключевой ставке - так, семь банков из топ-20 снизили полную стоимость кредитов наличными (ПСК) по залоговым ссудам, два – по беззалоговым, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Индекс полной стоимости кредита наличными (ПСК), рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 22 октября 2026 года достиг 30,08% годовых", - говорится в сообщении. Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. ПСК в топ-20 российских банков по состоянию на 22 октября варьируется от 13,88% до 55,90%. По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК за период с 10 сентября по 22 октября повысилась на 0,89 п.п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п.п., до 23,86%. "Полную стоимость беззалоговых кредитов повысили четыре банка, снизили семь, пять банков оставили без изменений", - отмечается в сообщении. Что касается кредитов с залогом, то ПСК повысилась в одном банке, снизилась в двух, в пяти банках осталась без изменений. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предыдущих десяти заседаниях регулятор снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение денежно-кредитной политики в середине прошлого года.
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банки, финансы, россия, пск, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, ПСК, Банк России
17:31 22.10.2026
 
Ряд крупных банков понизили ставки по кредитам

"Финуслуги": семь банков понизили ставки по кредитам перед заседанием ЦБ

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков понизили ставки по кредитам накануне заседания Банка России по ключевой ставке - так, семь банков из топ-20 снизили полную стоимость кредитов наличными (ПСК) по залоговым ссудам, два – по беззалоговым, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Индекс полной стоимости кредита наличными (ПСК), рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 22 октября 2026 года достиг 30,08% годовых", - говорится в сообщении.
Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. ПСК в топ-20 российских банков по состоянию на 22 октября варьируется от 13,88% до 55,90%.
По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК за период с 10 сентября по 22 октября повысилась на 0,89 п.п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п.п., до 23,86%. "Полную стоимость беззалоговых кредитов повысили четыре банка, снизили семь, пять банков оставили без изменений", - отмечается в сообщении.
Что касается кредитов с залогом, то ПСК повысилась в одном банке, снизилась в двух, в пяти банках осталась без изменений.
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября.
На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предыдущих десяти заседаниях регулятор снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение денежно-кредитной политики в середине прошлого года.
 
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