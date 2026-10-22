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Налоговые отчисления проекта турецкой АЭС "Аккую" превысили 2 млрд долларов
Налоговые отчисления проекта турецкой АЭС "Аккую" превысили 2 млрд долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Налоговые отчисления проекта турецкой АЭС "Аккую" превысили 2 млрд долларов
Налоговые отчисления проекта турецкой атомной электростанции "Аккую" превысили два миллиарда долларов, сообщил в четверг первый заместитель генерального... | 22.10.2026, ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Налоговые отчисления проекта турецкой атомной электростанции "Аккую" превысили два миллиарда долларов, сообщил в четверг первый заместитель генерального директора "Росатома" Кирилл Комаров. Доля российских проектов среди сооружаемых блоков на экспорт составляет 90%, отметил он. По его словам, на данный момент более двух тысяч турецких компаний участвуют в строительстве как поставщики и подрядчики. "Объем локализации составил 14 миллиардов долларов, включая два миллиарда в виде налоговых отчислений. Мы видим, что турецкие партнеры, получающие опыт работы на нашем проекте в Турции, успешно выходят и участвуют в наших проектах в Венгрии, Египте", - заявил Комаров на Веронском Евразийском экономическом форуме. Он отметил, что АЭС после запуска всех блоков предотвратит выброс 18 миллионов тонн CO2 ежегодно. "Чтобы поглотить такой выброс, нужно иметь 12 миллионов гектаров леса", - сказал Комаров. Более одной тысячи испытаний проведено на первом блоке "Аккую" в рамках предпусковой работы, говорил ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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россия, турция, венгрия, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВЕНГРИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
Налоговые отчисления проекта турецкой АЭС "Аккую" превысили 2 млрд долларов
"Росатом": налоговые отчисления проекта АЭС "Аккую" превысили 2 миллиарда долларов
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Налоговые отчисления проекта турецкой атомной электростанции "Аккую" превысили два миллиарда долларов, сообщил в четверг первый заместитель генерального директора "Росатома" Кирилл Комаров.
Доля российских проектов среди сооружаемых блоков на экспорт составляет 90%, отметил он. По его словам, на данный момент более двух тысяч турецких компаний участвуют в строительстве как поставщики и подрядчики.
"Объем локализации составил 14 миллиардов долларов, включая два миллиарда в виде налоговых отчислений. Мы видим, что турецкие партнеры, получающие опыт работы на нашем проекте в Турции
, успешно выходят и участвуют в наших проектах в Венгрии
, Египте", - заявил Комаров на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Он отметил, что АЭС после запуска всех блоков предотвратит выброс 18 миллионов тонн CO2 ежегодно. "Чтобы поглотить такой выброс, нужно иметь 12 миллионов гектаров леса", - сказал Комаров.
Более одной тысячи испытаний проведено на первом блоке "Аккую
" в рамках предпусковой работы, говорил ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Генеральный директор "Росатома
" Алексей Лихачев
отмечал, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".