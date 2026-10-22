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Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Пермском крае - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Пермском крае
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Пермском крае - 22.10.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Пермском крае
Роснедра выставили на аукцион Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае, начальная цена составила 316,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:26+0300
2026-10-22T19:32+0300
россия
пермский край
роснедра
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае, начальная цена составила 316,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 27 ноября, а сами торги намечены на 11 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка - 5,33 квадратного километра. Согласно приложению к приказу Приволжскнедр, балансовые запасы по категории В составляют 2,042 миллиона кубометров песков и 440 кг золота, по С1 - 4,851 миллиона кубометров и 936 кг драгметалла. При этом забалансовые запасы по категориям В+С1 достигают 8,026 миллиона кубометров и 444 кг золота. Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что примерно 2/3 из этого объема идет на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.
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россия, пермский край, роснедра
РОССИЯ, Пермский край, Роснедра
19:26 22.10.2026 (обновлено: 19:32 22.10.2026)
 
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Пермском крае

Роснедра выставили на торги россыпь золота в Пермском крае за 316,6 миллиона рублей

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае, начальная цена составила 316,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 27 ноября, а сами торги намечены на 11 декабря. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка - 5,33 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Приволжскнедр, балансовые запасы по категории В составляют 2,042 миллиона кубометров песков и 440 кг золота, по С1 - 4,851 миллиона кубометров и 936 кг драгметалла. При этом забалансовые запасы по категориям В+С1 достигают 8,026 миллиона кубометров и 444 кг золота.
Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что примерно 2/3 из этого объема идет на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.
 
РОССИЯПермский крайРоснедра
 
 
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