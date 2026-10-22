https://1prime.ru/20261022/rosrybolovstvo-874527299.html

Давать прогноз по лососевой путине на 2027 год пока сложно - глава Росрыболовства

Давать прогноз по лососевой путине на 2027 год пока сложно - глава Росрыболовства - 22.10.2026, ПРАЙМ

Давать прогноз по лососевой путине на 2027 год пока сложно - глава Росрыболовства

Прогнозировать объем лососевой путины на 2027 год пока сложно, нужны научные исследования, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:06+0300

2026-10-22T17:06+0300

2026-10-22T17:06+0300

россия

росрыболовство

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Прогнозировать объем лососевой путины на 2027 год пока сложно, нужны научные исследования, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума. "Это сложно сейчас прогнозировать. Надо посмотреть. Мы же проводим научные исследования на подходах, когда лосось подходит непосредственно уже к рекам - ведутся исследования, и мы определяем массу", - сказал Шестаков. Ранее в четверг он говорил, что лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата. По словам Шестакова, в этом году рыба из-за теплой погоды не везде даже в реки смогла зайти. В начале марта глава Росрыболовства говорил РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении семи-десяти лет из-за цикличности подходов этих рыб. Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росрыболовство