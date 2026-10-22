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Красной икры к Новому году будет достаточно, заявили в Росрыболовстве - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Красной икры к Новому году будет достаточно, заявили в Росрыболовстве
Красной икры к Новому году будет достаточно, заявили в Росрыболовстве - 22.10.2026, ПРАЙМ
Красной икры к Новому году будет достаточно, заявили в Росрыболовстве
Красной икры на российском рынке к Новому году хватит, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:47+0300
2026-10-22T19:06+0300
бизнес
россия
росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Красной икры на российском рынке к Новому году хватит, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "К Новому году икры хватит. Многие наши компании, в том числе государственная компания АО "ДРУК", которая управляет изъятыми активами, доступные объемы рыбы и икры поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать", - сказал Шестаков. Снижение вылова лососей в этом году он связал с климатическими изменениями и значительным потеплением воды. Прогноз промысла на 2027 год будет подготовлен весной.
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40
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бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
18:47 22.10.2026 (обновлено: 19:06 22.10.2026)
 
Красной икры к Новому году будет достаточно, заявили в Росрыболовстве

Глава Росрыболовства Шестаков: красной икры на российском рынке к Новому году хватит

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Красной икры на российском рынке к Новому году хватит, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"К Новому году икры хватит. Многие наши компании, в том числе государственная компания АО "ДРУК", которая управляет изъятыми активами, доступные объемы рыбы и икры поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать", - сказал Шестаков.
Снижение вылова лососей в этом году он связал с климатическими изменениями и значительным потеплением воды. Прогноз промысла на 2027 год будет подготовлен весной.
 
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