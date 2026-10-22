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В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G
В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G - 22.10.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G
Почти шесть тысяч радиоэлектронных средств стандарта пятого поколения (5G) зарегистрировано в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T04:41+0300
2026-10-22T04:41+0300
технологии
россия
москва
петербург
санкт-петербург
роскомнадзор
ростелеком
ведомости
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Почти шесть тысяч радиоэлектронных средств стандарта пятого поколения (5G) зарегистрировано в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Роскомнадзора, который подсчитал оборудование на сетях операторов. Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко накануне сообщал, что сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах. "Роскомнадзор подсчитал установленное на сетях операторов 5G-оборудование ... В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах", - пишет газета со ссылкой на доклад ведомства. Отмечается, что большая часть из них приходится на "Ростелеком" и Т2 (принадлежит "Ростелекому") - 4093 РЭС, что составляет 68,4% от общего количества. У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у "Вымпелкома" (бренд "Билайн") - 763 (12,7%), а у "Мегафона" и "Скартела" - 259 (4,3%). Первые сети связи пятого поколения в России запустили в сентябре в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. Минцифры тогда заявляло, что до конца года связь 5G появится еще 50 городах.
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технологии, россия, москва, петербург, санкт-петербург, роскомнадзор, ростелеком, ведомости
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роскомнадзор, Ростелеком, Ведомости
04:41 22.10.2026
 
В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G

"Ведомости": почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G зарегистрировано в России

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Почти шесть тысяч радиоэлектронных средств стандарта пятого поколения (5G) зарегистрировано в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Роскомнадзора, который подсчитал оборудование на сетях операторов.
Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко накануне сообщал, что сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах.
"Роскомнадзор подсчитал установленное на сетях операторов 5G-оборудование ... В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах", - пишет газета со ссылкой на доклад ведомства.
Отмечается, что большая часть из них приходится на "Ростелеком" и Т2 (принадлежит "Ростелекому") - 4093 РЭС, что составляет 68,4% от общего количества.
У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у "Вымпелкома" (бренд "Билайн") - 763 (12,7%), а у "Мегафона" и "Скартела" - 259 (4,3%).
Первые сети связи пятого поколения в России запустили в сентябре в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. Минцифры тогда заявляло, что до конца года связь 5G появится еще 50 городах.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоскомнадзорРостелекомВедомости
 
 
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