https://1prime.ru/20261022/rossija-874498359.html

В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G

В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G - 22.10.2026, ПРАЙМ

В России зарегистрировали почти шесть тысяч радиоэлектронных средств 5G

Почти шесть тысяч радиоэлектронных средств стандарта пятого поколения (5G) зарегистрировано в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T04:41+0300

2026-10-22T04:41+0300

2026-10-22T04:41+0300

технологии

россия

москва

петербург

санкт-петербург

роскомнадзор

ростелеком

ведомости

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874498359.jpg?1792633271

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Почти шесть тысяч радиоэлектронных средств стандарта пятого поколения (5G) зарегистрировано в России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Роскомнадзора, который подсчитал оборудование на сетях операторов. Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко накануне сообщал, что сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах. "Роскомнадзор подсчитал установленное на сетях операторов 5G-оборудование ... В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах", - пишет газета со ссылкой на доклад ведомства. Отмечается, что большая часть из них приходится на "Ростелеком" и Т2 (принадлежит "Ростелекому") - 4093 РЭС, что составляет 68,4% от общего количества. У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у "Вымпелкома" (бренд "Билайн") - 763 (12,7%), а у "Мегафона" и "Скартела" - 259 (4,3%). Первые сети связи пятого поколения в России запустили в сентябре в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. Минцифры тогда заявляло, что до конца года связь 5G появится еще 50 городах.

москва

петербург

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, петербург, санкт-петербург, роскомнадзор, ростелеком, ведомости