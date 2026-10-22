https://1prime.ru/20261022/rossija-874498727.html
В России сократилось число номеров сверх лимита
В России сократилось число номеров сверх лимита - 22.10.2026, ПРАЙМ
В России сократилось число номеров сверх лимита
Число номеров, оформленных в России сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллионов штук по сравнению с концом... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T05:23+0300
2026-10-22T05:23+0300
2026-10-22T05:23+0300
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финансы
роскомнадзор
ведомости
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число номеров, оформленных в России сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллионов штук по сравнению с концом 2025 года, сообщает газета "Ведомости".
"Число мобильных номеров, оформленных сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллиона штук по сравнению с концом 2025 года. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 штук. Сейчас в перелимите остаются около 26 тысяч номеров, зарегистрированных примерно на тысячу абонентов", - пишет издание " со ссылкой данные замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова.
Кроме того, газета подсчитала, что количество сим-карт сверх лимитов сократилось в 76 раз.
По словам Терлякова, в течение года Роскомнадзор совместно с операторами связи "в ручном режиме" вел работу по сокращению числа таких номеров.
Как следует из доклада Роскомнадзора, данные которого приводит газета, всего активная абонентская база российских операторов к середине октября 2026 году по сравнению с серединой октября 2025 года выросла на 10,2% и достигла 327,4 миллиона номеров. Терляков связал рост с развитием виртуальных операторов связи, а также с увеличением числа M2M сим-карт.
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бизнес, россия, финансы, роскомнадзор, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Роскомнадзор, Ведомости
В России сократилось число номеров сверх лимита
"Ведомости": число номеров сверх лимита в России сократилось на 1,95 миллиона штук
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число номеров, оформленных в России сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллионов штук по сравнению с концом 2025 года, сообщает газета "Ведомости".
"Число мобильных номеров, оформленных сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллиона штук по сравнению с концом 2025 года. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 штук. Сейчас в перелимите остаются около 26 тысяч номеров, зарегистрированных примерно на тысячу абонентов", - пишет издание " со ссылкой данные замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова.
Кроме того, газета подсчитала, что количество сим-карт сверх лимитов сократилось в 76 раз.
По словам Терлякова, в течение года Роскомнадзор совместно с операторами связи "в ручном режиме" вел работу по сокращению числа таких номеров.
Как следует из доклада Роскомнадзора, данные которого приводит газета, всего активная абонентская база российских операторов к середине октября 2026 году по сравнению с серединой октября 2025 года выросла на 10,2% и достигла 327,4 миллиона номеров. Терляков связал рост с развитием виртуальных операторов связи, а также с увеличением числа M2M сим-карт.