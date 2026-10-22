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В России сократилось число номеров сверх лимита

В России сократилось число номеров сверх лимита - 22.10.2026, ПРАЙМ

В России сократилось число номеров сверх лимита

Число номеров, оформленных в России сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллионов штук по сравнению с концом... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T05:23+0300

2026-10-22T05:23+0300

2026-10-22T05:23+0300

бизнес

россия

финансы

роскомнадзор

ведомости

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число номеров, оформленных в России сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллионов штук по сравнению с концом 2025 года, сообщает газета "Ведомости". "Число мобильных номеров, оформленных сверх установленного лимита, с начала 2026 года к середине октября сократилось на 1,95 миллиона штук по сравнению с концом 2025 года. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 штук. Сейчас в перелимите остаются около 26 тысяч номеров, зарегистрированных примерно на тысячу абонентов", - пишет издание " со ссылкой данные замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова. Кроме того, газета подсчитала, что количество сим-карт сверх лимитов сократилось в 76 раз. По словам Терлякова, в течение года Роскомнадзор совместно с операторами связи "в ручном режиме" вел работу по сокращению числа таких номеров. Как следует из доклада Роскомнадзора, данные которого приводит газета, всего активная абонентская база российских операторов к середине октября 2026 году по сравнению с серединой октября 2025 года выросла на 10,2% и достигла 327,4 миллиона номеров. Терляков связал рост с развитием виртуальных операторов связи, а также с увеличением числа M2M сим-карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, роскомнадзор, ведомости