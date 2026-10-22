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Американский бизнес хочет продолжать работать в России, заявил глава РФПИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Американский бизнес хочет продолжать работать в России, заявил глава РФПИ
Американский бизнес хочет продолжать работать в России, заявил глава РФПИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
Американский бизнес хочет продолжать работать в России, заявил глава РФПИ
Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:06+0300
2026-10-22T14:06+0300
бизнес
россия
финансы
вашингтон
сша
кирилл дмитриев
amcham
рфпи
американская торговая палата
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы работаем активно с AmCham (Американской торговой палатой в России - ред.). И очень важно, что сейчас AmCham, в том числе со своей стороны, работает много в Соединенных Штатах, поясняя, что санкции вредят именно американскому бизнесу, и что американский бизнес хочет продолжать работать в России", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума по итогам встречи с главой AmCham Робертом Эйджи. По его словам, РФПИ поддерживал связь с AmCham все это время. "Они действительно играют такую конструктивную роль сейчас, в том числе поясняя Вашингтону, что санкции вредят в первую очередь США, что американский бизнес видит большую возможность сотрудничества с Россией", - пояснил он.
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бизнес, россия, финансы, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, amcham, рфпи, американская торговая палата
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ВАШИНГТОН, США, Кирилл Дмитриев, AmCham, РФПИ, Американская торговая палата
14:06 22.10.2026
 
Американский бизнес хочет продолжать работать в России, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы работаем активно с AmCham (Американской торговой палатой в России - ред.). И очень важно, что сейчас AmCham, в том числе со своей стороны, работает много в Соединенных Штатах, поясняя, что санкции вредят именно американскому бизнесу, и что американский бизнес хочет продолжать работать в России", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума по итогам встречи с главой AmCham Робертом Эйджи.
По его словам, РФПИ поддерживал связь с AmCham все это время.
"Они действительно играют такую конструктивную роль сейчас, в том числе поясняя Вашингтону, что санкции вредят в первую очередь США, что американский бизнес видит большую возможность сотрудничества с Россией", - пояснил он.
 
БизнесРОССИЯФинансыВАШИНГТОНСШАКирилл ДмитриевAmChamРФПИАмериканская торговая палата
 
 
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