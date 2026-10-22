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Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет
Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет - 22.10.2026, ПРАЙМ
Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет
Сотрудничество России и Европы в энергетике в том или ином виде всегда будет, заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в кулуарах Веронского | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:25+0300
2026-10-22T14:25+0300
2026-10-22T14:25+0300
газ
россия
европа
леонид михельсон
новатэк
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Европы в энергетике в том или ином виде всегда будет, заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Я считаю, оно не может закончиться. Оно в том или ином виде всегда будет существовать", - ответил Михельсон на вопрос, может ли возобновиться сотрудничество России и Европы в энергетике.
Ранее на форуме он также заявил, что у Европы еще есть время, чтобы пересмотреть свое решение о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и тем самым поддержать свою промышленность.
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Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Леонид Михельсон, Новатэк
Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет
Глава "Новатэка" Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Европы в энергетике в том или ином виде всегда будет, заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Я считаю, оно не может закончиться. Оно в том или ином виде всегда будет существовать", - ответил Михельсон на вопрос, может ли возобновиться сотрудничество России и Европы в энергетике.
Ранее на форуме он также заявил, что у Европы еще есть время, чтобы пересмотреть свое решение о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и тем самым поддержать свою промышленность.