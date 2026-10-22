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Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет

Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет - 22.10.2026, ПРАЙМ

Михельсон: сотрудничество России и Европы в энергетике всегда будет

Сотрудничество России и Европы в энергетике в том или ином виде всегда будет, заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в кулуарах Веронского | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:25+0300

2026-10-22T14:25+0300

2026-10-22T14:25+0300

газ

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европа

леонид михельсон

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Европы в энергетике в том или ином виде всегда будет, заявил журналистам глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Я считаю, оно не может закончиться. Оно в том или ином виде всегда будет существовать", - ответил Михельсон на вопрос, может ли возобновиться сотрудничество России и Европы в энергетике. Ранее на форуме он также заявил, что у Европы еще есть время, чтобы пересмотреть свое решение о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и тем самым поддержать свою промышленность.

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газ, россия, европа, леонид михельсон, новатэк