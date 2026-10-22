https://1prime.ru/20261022/rossija-874516811.html

В России выросла средняя зарплата в сфере складской логистики

В России выросла средняя зарплата в сфере складской логистики - 22.10.2026, ПРАЙМ

В России выросла средняя зарплата в сфере складской логистики

Средняя заработная плата в сфере складской логистики в России с 2020 по 2026 год выросла с 52,9 тысячи до 117 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:37+0300

2026-10-22T14:37+0300

2026-10-22T14:37+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874516811.jpg?1792669038

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Средняя заработная плата в сфере складской логистики в России с 2020 по 2026 год выросла с 52,9 тысячи до 117 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Сантэнс" по итогам исследования кадрового потенциала и структуры логистических профессий. "С 2020 по 2026 год кардинально изменился технологический стандарт российской логистики: произошел переход от точечной автоматизации отдельных участков к единым цифровым экосистемам. Разрыв между ручным трудом и цифровыми ролями может составлять от нескольких десятков до более чем 100 тысяч рублей в месяц", - сказал коммерческий директор ГК "Сантэнс" Сергей Максимов. Основными факторами роста зарплат в отрасли стали дефицит кадров, усложнение регуляторных норм и массовая цифровизация процессов. Из-за этого возникла потребность в переобучении действующего персонала под работу с цифровыми системами, где уровень доходов в 2,4 раза превышает оплату базового ручного труда, отметили в компании. По данным исследования, в 2026 году наиболее востребованы аналитики данных, менеджеры кросс-бордерных перевозок и сотрудники, совмещающие операционные и клиентские компетенции. Наибольшая потребность сохраняется на комплектовщиков (70 тысяч рублей в месяц), кладовщиков (85 тысяч рублей) и водителей погрузочно-разгрузочной техники (95 тысяч рублей). Параллельно растет спрос на специалистов высокого уровня — аналитиков логистических данных (130 тысяч рублей), экспертов по WMS-системам (160 тысяч рублей) и логистов по складским операциям (170 тысяч рублей). Дополнительную ценность, по мнению экспертов компании, создают навыки работы с Excel, BI-инструментами, WMS, электронным документооборотом, аналитикой запасов и системами маркировки. ГК "Сантэнс" — крупнейший логистический оператор фармацевтического рынка России, работает с 2000 года. В составе группы семь лицензированных складов класса "А" общей площадью более 120 тысяч квадратных метров и собственный таможенный склад. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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