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В России открыли предзаказ на новую раскладную модель iPhone Duo - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В России открыли предзаказ на новую раскладную модель iPhone Duo
В России открыли предзаказ на новую раскладную модель iPhone Duo - 22.10.2026, ПРАЙМ
В России открыли предзаказ на новую раскладную модель iPhone Duo
Ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:05+0300
2026-10-22T16:05+0300
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бизнес
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wildberries
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках начинаются от 332 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года. Так, на сайтах DNS, MTS Shop, "М.Видео", Wildberries и других площадок появилась опция предзаказа. Цены стартуют от 332 тысяч рублей за модель iPhone Duo в белом цвете с памятью 256 гигабайт. В пресс-службе "М.Видео" рассказали РИА Новости, что покупатели смогут получить смартфоны по предзаказу с 25 октября в точках выдачи компании.
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технологии, бизнес, м.видео, dns, wildberries
Технологии, Бизнес, М.Видео, DNS, Wildberries
16:05 22.10.2026
 
В России открыли предзаказ на новую раскладную модель iPhone Duo

В России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфона iPhone Duo

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках начинаются от 332 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года.
Так, на сайтах DNS, MTS Shop, "М.Видео", Wildberries и других площадок появилась опция предзаказа. Цены стартуют от 332 тысяч рублей за модель iPhone Duo в белом цвете с памятью 256 гигабайт.
В пресс-службе "М.Видео" рассказали РИА Новости, что покупатели смогут получить смартфоны по предзаказу с 25 октября в точках выдачи компании.
 
ТехнологииБизнесМ.ВидеоDNSWildberries
 
 
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