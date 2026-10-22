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Россия и Белоруссия гармонизируют законодательство о реабилитации инвалидов

Россия и Белоруссия гармонизируют законодательство о реабилитации инвалидов - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия гармонизируют законодательство о реабилитации инвалидов

Россия и Белоруссия ведут активную работу по гармонизации законодательства о реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и сближению... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:10+0300

2026-10-22T17:10+0300

2026-10-22T17:10+0300

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КАЛИНИНГРАД, 22 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия ведут активную работу по гармонизации законодательства о реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и сближению нормативно-правовой базы Союзного государства в сфере социальной защиты, сообщил член комиссии Парламентского Собрания по труду и социальной политике Игорь Жук. В четверг в Калининграде состоялось заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства. Участники обсудили вопросы обеспечения прав и социальной поддержки людей с инвалидностью. "Каждый год мы подводим какие-то итоги и в то же время ставим цели. Мы обмениваемся, прежде всего, опытом. Есть определенные инновационные подходы в работе с людьми по принятию нормативных актов Российской Федерации и в Республике Беларусь. Наша задача как представителей законодательной власти - стремиться к гармонизации этого законодательства, чтобы люди с ограниченными возможностями и инвалиды чувствовали себя социально защищенными, как в Беларуси, так и в Российской Федерации", - сообщил Жук. В заседании семинара приняли участие союзные депутаты, представители Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств двух стран, руководство Калининградской области и специалисты по социальной защите. Участники рассматривают механизмы унификации подходов к оказанию реабилитационной помощи и их внедрения в правоприменительную практику. "Социализация людей с инвалидностью уже выходит на новый уровень, который позволяет не только поддерживать нормальную жизнедеятельность, но и в значительной мере создавать комфортные условия, при которых человек чувствует свою востребованность, получает возможность трудоустраиваться и содержать свою семью. И, конечно, важную роль в этом процессе играет государство", - сказала во время открытия семинара председатель комиссии Парламентского собрания по труду и социальной политике Елена Афанасьева. По итогам работы планируется сформировать перечень практических рекомендаций для корректировки национальных законодательств, а также наметить совместные проекты по развитию безбарьерной среды. Отдельное внимание уделено мониторингу предложений общественных организаций, представляющих интересы людей с инвалидностью: их замечания и инициативы планируется учитывать при доработке нормативных актов. Постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Белоруссии и России.

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общество , россия, белоруссия, калининград