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Россия распространит в МАГАТЭ данные о крайне тяжелой ситуации в Энергодаре

Россия распространит в МАГАТЭ данные о крайне тяжелой ситуации в Энергодаре - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россия распространит в МАГАТЭ данные о крайне тяжелой ситуации в Энергодаре

Российская делегация намерена распространить данные о крайне тяжелой ситуации в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, который страдает от террора ВСУ, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:20+0300

2026-10-22T19:20+0300

2026-10-22T19:30+0300

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ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. Российская делегация намерена распространить данные о крайне тяжелой ситуации в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, который страдает от террора ВСУ, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В Вене проходит международный телемост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" на площадке ОБСЕ. В своем выступлении мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что с мая ВСУ кратно нарастили количество ударов по городу, стараясь создать транспортную блокаду Энергодара, проблемы в энергетике и санитарной ситуации города. "Мы бы с большим удовольствием распространили материал, впечатляющий, в рамках Международного агентства по атомной энергии. То, о чем вы говорили, имеет отношение к ядерной безопасности. Город действительно является спутником ЗАЭС. Многие сотрудники там живут, члены их семей. Все это имеет отношение к делу. Мы готовы были бы этим заняться", - сказал Ульянов после выступления Пухова. Постпред РФ отметил, что главным адресатом станут не западные страны, которые слишком ангажированы, а другие государства, которые "открыли бы для себя много интересного".

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газ, общество , энергодар, вена, михаил ульянов, всу, обсе