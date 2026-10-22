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ЕР проконтролирует обеспечение онкологических пациентов лекарствами - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ЕР проконтролирует обеспечение онкологических пациентов лекарствами
ЕР проконтролирует обеспечение онкологических пациентов лекарствами - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЕР проконтролирует обеспечение онкологических пациентов лекарствами
"Единая Россия" установит особый контроль за бесперебойным обеспечением онкологических пациентов необходимыми лекарствами, они должны быть доступны независимо... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:56+0300
2026-10-22T19:59+0300
здоровье
финансы
общество
единая россия
госдума
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" установит особый контроль за бесперебойным обеспечением онкологических пациентов необходимыми лекарствами, они должны быть доступны независимо от региона проживания. "Единая Россия" установит особый контроль за бесперебойным обеспечением онкологических пациентов необходимыми лекарствами", - сообщается в канале думской фракции на платформе в "Макс". Отмечается, что депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" выступают за доступность лекарственного обеспечения онкологических пациентов необходимыми препаратами независимо от региона проживания. "Особого внимания требует снабжение небольших городов и населенных пунктов, где выбор аптек и возможности быстро найти лекарство ограничены. Если препарат отсутствует, пациенту нужен понятный механизм решения проблемы, а не необходимость самостоятельно искать замену или добиваться поставки через многочисленные обращения", - сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Бровко, слова которого приводятся в публикации. Он подчеркнул, что для людей, проходящих лечение, техническая задержка поставки или отсутствие лекарства в аптеке может обернуться вынужденным перерывом в терапии, поэтому доступность назначенных препаратов должна оставаться безусловным приоритетом системы здравоохранения. "Единая Россия", по словам депутата, предлагает усилить контроль за наличием жизненно важных лекарств в регионах, оперативно выявлять перебои и добиваться своевременного пополнения аптечных запасов. Бровко напомнил, что ранее партия также выступала за упрощение ввоза необходимых медикаментов из-за рубежа и инициировала принятие закона о мобильных аптеках в сельских поселениях. "Все доступные механизмы должны работать на одну цель - чтобы пациент мог вовремя получить назначенное лечение", - указал он. Парламентарий добавил, что в вопросах лекарственного обеспечения нельзя ориентироваться только на формальное наличие препаратов в системе, и главный критерий - может ли конкретный человек получить нужное лекарство тогда, когда оно ему необходимо. "Единая Россия" совместно с министерством здравоохранения РФ будет держать эту ситуацию на контроле, добиваясь решений, которые защищают здоровье и жизнь пациентов", - заверил Бровко.
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192
40
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4.7
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здоровье, финансы, общество , единая россия, госдума, минздрав рф
Здоровье, Финансы, Общество , Единая Россия, Госдума, Минздрав РФ
19:56 22.10.2026 (обновлено: 19:59 22.10.2026)
 
ЕР проконтролирует обеспечение онкологических пациентов лекарствами

"Единая Россия" установит контроль за обеспечением онкологических пациентов лекарствами

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" установит особый контроль за бесперебойным обеспечением онкологических пациентов необходимыми лекарствами, они должны быть доступны независимо от региона проживания.
"Единая Россия" установит особый контроль за бесперебойным обеспечением онкологических пациентов необходимыми лекарствами", - сообщается в канале думской фракции на платформе в "Макс".
Отмечается, что депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" выступают за доступность лекарственного обеспечения онкологических пациентов необходимыми препаратами независимо от региона проживания.
"Особого внимания требует снабжение небольших городов и населенных пунктов, где выбор аптек и возможности быстро найти лекарство ограничены. Если препарат отсутствует, пациенту нужен понятный механизм решения проблемы, а не необходимость самостоятельно искать замену или добиваться поставки через многочисленные обращения", - сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Бровко, слова которого приводятся в публикации.
Он подчеркнул, что для людей, проходящих лечение, техническая задержка поставки или отсутствие лекарства в аптеке может обернуться вынужденным перерывом в терапии, поэтому доступность назначенных препаратов должна оставаться безусловным приоритетом системы здравоохранения.
"Единая Россия", по словам депутата, предлагает усилить контроль за наличием жизненно важных лекарств в регионах, оперативно выявлять перебои и добиваться своевременного пополнения аптечных запасов. Бровко напомнил, что ранее партия также выступала за упрощение ввоза необходимых медикаментов из-за рубежа и инициировала принятие закона о мобильных аптеках в сельских поселениях.
"Все доступные механизмы должны работать на одну цель - чтобы пациент мог вовремя получить назначенное лечение", - указал он.
Парламентарий добавил, что в вопросах лекарственного обеспечения нельзя ориентироваться только на формальное наличие препаратов в системе, и главный критерий - может ли конкретный человек получить нужное лекарство тогда, когда оно ему необходимо.
"Единая Россия" совместно с министерством здравоохранения РФ будет держать эту ситуацию на контроле, добиваясь решений, которые защищают здоровье и жизнь пациентов", - заверил Бровко.
 
ЗдоровьеФинансыОбществоЕдиная РоссияГосдумаМинздрав РФ
 
 
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