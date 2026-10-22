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В Сбербанке рассказали, как ИИ повлияет на выбор россиянами автомобилей

В Сбербанке рассказали, как ИИ повлияет на выбор россиянами автомобилей - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как ИИ повлияет на выбор россиянами автомобилей

Каждый второй россиянин в 2030 году будет начинать выбор автомобиля не с похода в салон, а с разговора с ИИ, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:26+0300

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2026-10-22T15:29+0300

бизнес

россия

сбербанк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин в 2030 году будет начинать выбор автомобиля не с похода в салон, а с разговора с ИИ, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "По нашему прогнозу, в 2030 году каждый второй россиянин будет начинать выбор автомобиля не с похода в салон, а с разговора с ИИ", - сказал он, выступая на автомобильном форуме Сбербанка. Он пояснил, что человеку больше не нужно тратить выходные на поездки по салонам, чтобы узнать, где были самые выгодные предложения. В этом ему поможет ИИ-агент. По словам Царева, в ближайшие три года появятся ИИ-агенты, которые будут вести торг за машины между собой. Так, покупателям это поможет приобретать автомобили по разумной цене, а продавцам такая система не даст упустить факторы, которые могут снизить цену на конкретную машину в ближайшем будущем.

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бизнес, россия, сбербанк