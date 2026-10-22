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Россиянки чаще мужчин посещают аптеку, показало исследование

Россиянки чаще мужчин посещают аптеку, показало исследование - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россиянки чаще мужчин посещают аптеку, показало исследование

Женщины в России чаще мужчин посещают аптеку и тратят на лекарства больше средств, говорится в исследовании финтех-компании "ЮMoney" и медицинской компании... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T08:18+0300

2026-10-22T08:18+0300

2026-10-22T08:18+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Женщины в России чаще мужчин посещают аптеку и тратят на лекарства больше средств, говорится в исследовании финтех-компании "ЮMoney" и медицинской компании "СберЗдоровье", которое есть у РИА Новости. "Чаще всего женщины тратят на лекарства от 2 до 5 тысяч рублей в месяц (30%). У мужчин лидирует категория "до 1 тысячи рублей" (38%), а в диапазон 2-5 тысяч попадает лишь 23%. На верхней границе разрыв двукратный: более 10 тысяч рублей ежемесячно тратят 11% женщин и 5% мужчин", - выяснили аналитики, проведя в сентябре 2026 года исследование среди 1500 россиян. Среди женщин несколько раз в месяц лекарства покупают 32%, а ежемесячно - еще 25%. При этом среди мужчин эти показатели меньше - 27% и 23% соответственно. "Сильнее всего различается редкая покупка. Только пару раз в год заходят в аптеку 26% мужчин и 14% женщин. Некоторые мужчины (2%) прямо признались, что покупают лекарства редко, потому что "забывают", - отметили аналитики. Авторы исследования также выяснили, что у двух полов различается и аптечная корзина. У мужчин популярнее всего БАДы (18%) и витамины (54%). Женщины чаще берут обезболивающие (61% против 52% у мужчин) и жаропонижающие (36% против 30%) препараты. Еще четверть женщин указывали антигистаминные медикаменты. "Такой набор похож на "аптечку быстрого реагирования", которая нужна, чтобы справиться с симптомами здесь и сейчас", - считают аналитики. "Очный прием у врача остается главным источником назначений и для мужчин, и для женщин: этот вариант выбрали 55% и 54%. Дальше пути расходятся. Женщины заметно чаще полагаются на себя: самостоятельно выбирают лекарство 42% из них против 30% мужчин", - узнали авторы исследования. При этом женщины охотнее пользуются всеми форматами медицинской помощи: врача на дом вызывают 24% женщин (против 15% мужчин), а к онлайн-медицине обращаются 14% (против 6%). Мужчины же чаще пользуются научными статьями и медицинскими справочниками - 16% против 9% у женщин, а ИИ-помощниками - 12% против 10%. "При первых симптомах болезни большинство россиян не ждет врача. Лечатся по схеме, которая помогала раньше, 57% женщин и 54% мужчин. Ничего не делают до приема 29% женщин и 32% мужчин", - выяснили аналитики.

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бизнес, общество , финансы