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В РСО рассказали о работе 18 тысяч студентов в составе студотрядов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В РСО рассказали о работе 18 тысяч студентов в составе студотрядов
В РСО рассказали о работе 18 тысяч студентов в составе студотрядов - 22.10.2026, ПРАЙМ
В РСО рассказали о работе 18 тысяч студентов в составе студотрядов
Около 18 тысяч студентов работали в составе студенческих отрядов железнодорожного транспорта, многие после учебы остаются работать в РЖД, сообщил командир... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:10+0300
2026-10-22T14:10+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Около 18 тысяч студентов работали в составе студенческих отрядов железнодорожного транспорта, многие после учебы остаются работать в РЖД, сообщил командир центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Ярослав Зубащенко. В зале правления РЖД 22 октября состоялся круглый стол по итогам трудового сезона студотрядов железнодорожного транспорта 2026 года. В мероприятии приняли участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель набсовета РСО Михаил Киселев и участники студотрядов. Зубащенко выступил с докладом об итогах сезона. "Рад отметить успешное завершение трудового сезона для наших студентов. Почти 18 000 ребят в этом году получили реальный опыт работы в железнодорожной отрасли — это отличный результат. Особенно приятно видеть, как студенты растут профессионально: кто-то начинает с простых задач, а потом становится руководителем проектов", - рассказал Зубащенко, его слова приводит пресс-служба РСО. Он добавил, что многие студенты после окончания учебы остаются работать в РЖД. В пресс-службе отметили, что в этом году на объектах инфраструктуры РЖД трудились участники РСО, из них 9,5 тысячи студентов работали в составе отрядов проводников, 3,2 тысячи участников студотрядов - в инфраструктурном комплексе холдинга, 5 тысяч человек - в составе сервисного комплекса и других отрядах. Работу также продолжают трудовые отряды подростков: в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, а также в РЖД лицеях работали 1227 подростков. Всего в отрасли были реализованы восемь всероссийских трудовых проектов. Российские студенческие отряды - трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. С 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
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бизнес, россия, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
14:10 22.10.2026
 
В РСО рассказали о работе 18 тысяч студентов в составе студотрядов

Командир штаба РСО Зубащенко: около 18 тысяч студентов работали в составе студотрядов

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Около 18 тысяч студентов работали в составе студенческих отрядов железнодорожного транспорта, многие после учебы остаются работать в РЖД, сообщил командир центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Ярослав Зубащенко.
В зале правления РЖД 22 октября состоялся круглый стол по итогам трудового сезона студотрядов железнодорожного транспорта 2026 года. В мероприятии приняли участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель набсовета РСО Михаил Киселев и участники студотрядов. Зубащенко выступил с докладом об итогах сезона.
"Рад отметить успешное завершение трудового сезона для наших студентов. Почти 18 000 ребят в этом году получили реальный опыт работы в железнодорожной отрасли — это отличный результат. Особенно приятно видеть, как студенты растут профессионально: кто-то начинает с простых задач, а потом становится руководителем проектов", - рассказал Зубащенко, его слова приводит пресс-служба РСО.
Он добавил, что многие студенты после окончания учебы остаются работать в РЖД.
В пресс-службе отметили, что в этом году на объектах инфраструктуры РЖД трудились участники РСО, из них 9,5 тысячи студентов работали в составе отрядов проводников, 3,2 тысячи участников студотрядов - в инфраструктурном комплексе холдинга, 5 тысяч человек - в составе сервисного комплекса и других отрядах.
Работу также продолжают трудовые отряды подростков: в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, а также в РЖД лицеях работали 1227 подростков. Всего в отрасли были реализованы восемь всероссийских трудовых проектов.
Российские студенческие отряды - трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. С 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
 
БизнесРОССИЯОлег БелозеровРЖД
 
 
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