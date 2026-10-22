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"Способствует благоприятная конъюнктура": рубль растет к юаню

"Способствует благоприятная конъюнктура": рубль растет к юаню - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Способствует благоприятная конъюнктура": рубль растет к юаню

Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов четверга в условиях благоприятной для российской валюты конъюнктуры на нефтяном рынке, следует из данных... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:17+0300

2026-10-22T12:17+0300

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рынок

ближний восток

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евгений локтюхов

псб

банк россии

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов четверга в условиях благоприятной для российской валюты конъюнктуры на нефтяном рынке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск понижался на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,15 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 3,41%, до 112,53 доллара за баррель. "Ждем сохранения понижательной динамики ключевых валют в парах с рублем в ближайшее время. Способствует этому сохраняющая исключительно благоприятной ценовая конъюнктура рынка нефти. Среднемесячные цены уверенно растут, формируя условия для существенного увеличения притока валюты от экспортеров в октябре-ноябре. Причем перспектива ухудшения ситуации на Ближнем Востоке продолжает подталкивать к росту нефтяные котировки", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Он допускает, что уже в четверг-пятницу курс китайской валюты может опуститься к уровню в 12 рублей, выступающему ближайшей технической целью текущего движения. "Рынок ожидает заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится завтра, 23 октября. В США в пятницу также выйдут потребительские инфляционные ожидания. Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 81,5-83,5 рубля за доллар, 91,5-93,5 за евро и 12-12,5 за юань", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

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рынок, ближний восток, сша, евгений локтюхов, псб, банк россии, ук альфа-капитал