https://1prime.ru/20261022/rubl-874536518.html

Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты

Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты - 22.10.2026, ПРАЙМ

Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился пятую сессию подряд, обновив минимум с начала августа - в районе 12,1 рубля, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:00+0300

2026-10-22T22:00+0300

2026-10-22T22:00+0300

экономика

рубль

доллар сша

валюта

курсы валют

рынок

россия

банк россии

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874536518.jpg?1792695600

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился пятую сессию подряд, обновив минимум с начала августа - в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,17 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,11-12,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,04 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил снижаться пятый торговый день подряд и обновил минимум с 7 августа. "Валюты остаются под давлением относительно рубля. Геополитический энтузиазм поутих, однако сейчас продажи валюты перед налоговым периодом на пике, а цены на нефть марки Brent обновили пятимесячные вершины над 112 долларами. Кроме того, в курс сейчас заходит выручка сентября, когда нефть дорожала", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.33 мск росла на 3,9%, до 113 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 101,6 пункта. Прогнозы В пятницу на динамику национальной валюты РФ окажут влияние итоги опорного заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В случае особо значимого роста траектории ключевой ставки в обновленном прогнозе ЦБ курс юаня попробует уйти в сторону 12 рублей", - оценивает он. Завтра на динамику курса может повлиять ЦБ, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Жесткий сигнал может придать рублю больше уверенности, а если тон комментариев будет мягче ожидаемого, нацвалюта может чуть отступить. По юаню произошедший пробой вниз уровня 12,25 рубля допускает достижение им круглых 12 рублей. Доллар может двигаться в области 81-82 рубля", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, доллар сша, валюта, курсы валют, рынок, россия, банк россии, торги