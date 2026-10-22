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Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты
Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты - 22.10.2026, ПРАЙМ
Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился пятую сессию подряд, обновив минимум с начала августа - в районе 12,1 рубля, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:00+0300
2026-10-22T22:00+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился пятую сессию подряд, обновив минимум с начала августа - в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,17 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,11-12,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,04 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил снижаться пятый торговый день подряд и обновил минимум с 7 августа. "Валюты остаются под давлением относительно рубля. Геополитический энтузиазм поутих, однако сейчас продажи валюты перед налоговым периодом на пике, а цены на нефть марки Brent обновили пятимесячные вершины над 112 долларами. Кроме того, в курс сейчас заходит выручка сентября, когда нефть дорожала", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.33 мск росла на 3,9%, до 113 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 101,6 пункта. Прогнозы В пятницу на динамику национальной валюты РФ окажут влияние итоги опорного заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В случае особо значимого роста траектории ключевой ставки в обновленном прогнозе ЦБ курс юаня попробует уйти в сторону 12 рублей", - оценивает он. Завтра на динамику курса может повлиять ЦБ, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Жесткий сигнал может придать рублю больше уверенности, а если тон комментариев будет мягче ожидаемого, нацвалюта может чуть отступить. По юаню произошедший пробой вниз уровня 12,25 рубля допускает достижение им круглых 12 рублей. Доллар может двигаться в области 81-82 рубля", - добавляет он.
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рубль, доллар сша, валюта, курсы валют, рынок, россия, банк россии, торги
Экономика, рубль, Доллар США, валюта, Курсы валют, Рынок, РОССИЯ, Банк России, Торги
22:00 22.10.2026
 
Рубль на подъеме: аналитики оценили укрепление российской валюты

Смирнов: валюты остаются под давлением относительно рубля

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился пятую сессию подряд, обновив минимум с начала августа - в районе 12,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 12,17 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,11-12,21 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,04 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил снижаться пятый торговый день подряд и обновил минимум с 7 августа.
"Валюты остаются под давлением относительно рубля. Геополитический энтузиазм поутих, однако сейчас продажи валюты перед налоговым периодом на пике, а цены на нефть марки Brent обновили пятимесячные вершины над 112 долларами. Кроме того, в курс сейчас заходит выручка сентября, когда нефть дорожала", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.33 мск росла на 3,9%, до 113 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 101,6 пункта.

Прогнозы

В пятницу на динамику национальной валюты РФ окажут влияние итоги опорного заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В случае особо значимого роста траектории ключевой ставки в обновленном прогнозе ЦБ курс юаня попробует уйти в сторону 12 рублей", - оценивает он.
Завтра на динамику курса может повлиять ЦБ, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Жесткий сигнал может придать рублю больше уверенности, а если тон комментариев будет мягче ожидаемого, нацвалюта может чуть отступить. По юаню произошедший пробой вниз уровня 12,25 рубля допускает достижение им круглых 12 рублей. Доллар может двигаться в области 81-82 рубля", - добавляет он.
 
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