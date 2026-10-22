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"Коррекция может сохраниться": аналитики о рынке акций перед решением ЦБ

"Коррекция может сохраниться": аналитики о рынке акций перед решением ЦБ - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Коррекция может сохраниться": аналитики о рынке акций перед решением ЦБ

Российский рынок акций после слабопозитивного открытия перешел к снижению в первые часы торгов четверга в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:13+0300

2026-10-22T11:13+0300

2026-10-22T11:26+0300

рынок

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елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций после слабопозитивного открытия перешел к снижению в первые часы торгов четверга в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.46 мск опускается на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 2 441,49 пункта. На старте утренних торгов он прибавлял 0,1%. В лидерах снижения котировок - акции ТМК (−2,27 %), ВК (−2,15 %), "Полюса" (−1,78 %), "Русагро" (−1,75 %), "Магнита" (−1,63 %). В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+1,71 %), "Русснефти" (+0,99%), "Газпром нефти" (+0,56%), "Фосагро" (+0,52%), "Башнефти" (+0,3%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие коррекционного нисходящего движения", - оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400-2500 пунктов. При этом коррекционные настроения на рынке могут сохраниться за счет продолжения волны фиксации прибыли по длинным позициям, в частности, перед завтрашним решением ЦБ РФ о (ключевой - ред.) ставке", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Рынком ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 14% и считаем, и это уже учтено в котировках, однако заседание опорное – регулятор пересмотрит прогнозы основных макроэкономических показателей, что может повлиять в дальнейшем на отношение участников торгов к рынку акций, заключает он.

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рынок, акции, торги, елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, русагро, магнит