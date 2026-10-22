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Инвесторы ждут решений: аналитики рассказали, что поддерживает рынок акций

Инвесторы ждут решений: аналитики рассказали, что поддерживает рынок акций - 22.10.2026, ПРАЙМ

Инвесторы ждут решений: аналитики рассказали, что поддерживает рынок акций

Российский рынок акций демонстрирует днем в четверг умеренное снижение, пока инвесторы частично фиксируют прибыль и занимают выжидательную позицию, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:14+0300

2026-10-22T15:14+0300

2026-10-22T15:27+0300

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финам

фг "финам"

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем в четверг умеренное снижение, пока инвесторы частично фиксируют прибыль и занимают выжидательную позицию, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск снижался на 0,75% до 2 428,62 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,88%, до 111,95 доллара за баррель. Ожидания продолжения переговоров по урегулированию на Украине пока не переходят в уверенные покупки российских акций, так как инвесторы ждут конкретных решений и не спешат увеличивать позиции перед завтрашним заседанием ЦБ, рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. "При этом поддержку рынку оказывают растущие нефтяные котировки, а также улучшение инфляционной динамики", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". "Между тем инфляционные опасения, обусловленные в том числе высокими ценами на нефть, и рост процентных ставок вызывают озабоченность инвесторов по всему миру. В четверг под давлением оказались практически все основные фондовые индексы в мире на фоне всплеска опасений перед стагфляцией в мировой экономике. Под давлением оказались также и котировки золота, которые теряют 1,54%, опускаясь до 4061 доллара за унцию", - отмечают аналитики "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Акрона" (+1,69%), "Татнефти" (+0,91%), "Газпром нефти" (+0,81%), "Фосагро" (+0,68%), "Роснефти" (+0,48%). "На "Полюс" (-3,76%) давят снижение стоимости золота и укрепление рубля. Сочетание этих факторов уменьшает рублевую цену реализации металла, тогда как значительная часть расходов компании остается рублевой", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции ТМК (-4,89%), "Башнефти" (-3,51%), ВК (−3,42%), "Россетей" (-3,39%). Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2420-2470 пунктов. Снижение на российском рынке не выбивается из общемировых тенденций, и индекс Мосбиржи может проверить на прочность поддержку в области 2420 пунктов, которая соответствует недельным минимумам, считают аналитики из "Цифра брокер". Котельникова ожидает закрытия в "красной зоне".

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рынок, торги, акции, украина, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"