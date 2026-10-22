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Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,71%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,71% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,71%
Российский рынок акций за основную сессию четверга снизился на 0,71%, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:28+0300
2026-10-22T19:28+0300
2026-10-22T19:28+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию четверга снизился на 0,71%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71%, до 2429,51 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,71%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71%, до 2429,51 пункта