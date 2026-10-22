https://1prime.ru/20261022/rynok-874534258.html

Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи

Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи - 22.10.2026, ПРАЙМ

Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи

Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился второй день подряд, оставшись ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:03+0300

2026-10-22T20:03+0300

2026-10-22T20:03+0300

экономика

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мосбиржа

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился второй день подряд, оставшись ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71% - до 2429,51 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,33% - до 943,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,16% - до 921 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основные торги четверга демонстрировал преимущественно понижательную динамику, оставаясь ниже уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи продолжил остывать после волны роста. В новостном потоке, связанном с геополитикой, передышка. Кроме снятия перекупленности по ряду бумаг, могло сказаться приближение важного события – заседания ЦБ по ключевой ставке. Коррекция рынка вниз сдерживалась высокими ценами на нефть", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции "Полюса" (-3,7%), "Русагро" (-3%), ВК (-2,8%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+0,8%), "Циана" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%). Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2,9% - до 112 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 101,7 пункта. Прогнозы В завершении торговой недели, помимо геополитических новостей, динамика рынка будет зависеть от итогов заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Мы не ожидаем, что решение сохранить ставку у 14% годовых сильно повлияет на рынок, но в случае избыточной жесткости в риторике и новых прогнозов регулятора индекс Мосбиржи способен протестировать вниз отметку в 2400 пунктов", - оценивает он. Без новых вводных в части геополитики динамика индекса Мосбиржи в конце недели может быть сдержанной, волатильность может вызвать неожиданная жесткость либо мягкость сигнала ЦБ, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", говоря о перспективах рынка. "Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2400 пунктов", - рассчитывает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, россия, мосбиржа