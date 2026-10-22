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Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи - 22.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261022/rynok-874534258.html
Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи
Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи - 22.10.2026, ПРАЙМ
Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи
Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился второй день подряд, оставшись ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T20:03+0300
2026-10-22T20:03+0300
экономика
рынок
торги
россия
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874534258.jpg?1792688627
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился второй день подряд, оставшись ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71% - до 2429,51 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,33% - до 943,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,16% - до 921 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основные торги четверга демонстрировал преимущественно понижательную динамику, оставаясь ниже уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи продолжил остывать после волны роста. В новостном потоке, связанном с геополитикой, передышка. Кроме снятия перекупленности по ряду бумаг, могло сказаться приближение важного события – заседания ЦБ по ключевой ставке. Коррекция рынка вниз сдерживалась высокими ценами на нефть", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции "Полюса" (-3,7%), "Русагро" (-3%), ВК (-2,8%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+0,8%), "Циана" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%). Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2,9% - до 112 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 101,7 пункта. Прогнозы В завершении торговой недели, помимо геополитических новостей, динамика рынка будет зависеть от итогов заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Мы не ожидаем, что решение сохранить ставку у 14% годовых сильно повлияет на рынок, но в случае избыточной жесткости в риторике и новых прогнозов регулятора индекс Мосбиржи способен протестировать вниз отметку в 2400 пунктов", - оценивает он. Без новых вводных в части геополитики динамика индекса Мосбиржи в конце недели может быть сдержанной, волатильность может вызвать неожиданная жесткость либо мягкость сигнала ЦБ, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", говоря о перспективах рынка. "Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2400 пунктов", - рассчитывает он.
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192
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рынок, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
20:03 22.10.2026
 
Остывание после роста: аналитики дали прогноз по динамике индекса Мосбиржи

Смирнов: в пятницу индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2400 пунктов

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии четверга снизился второй день подряд, оставшись ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,71% - до 2429,51 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,33% - до 943,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,16% - до 921 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок под давлением

Российский рынок акций в основные торги четверга демонстрировал преимущественно понижательную динамику, оставаясь ниже уровня 2450 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Индекс Мосбиржи продолжил остывать после волны роста. В новостном потоке, связанном с геополитикой, передышка. Кроме снятия перекупленности по ряду бумаг, могло сказаться приближение важного события – заседания ЦБ по ключевой ставке. Коррекция рынка вниз сдерживалась высокими ценами на нефть", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подешевели акции "Полюса" (-3,7%), "Русагро" (-3%), ВК (-2,8%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+0,8%), "Циана" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%).
Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2,9% - до 112 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 101,7 пункта.

Прогнозы

В завершении торговой недели, помимо геополитических новостей, динамика рынка будет зависеть от итогов заседания Банка России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Мы не ожидаем, что решение сохранить ставку у 14% годовых сильно повлияет на рынок, но в случае избыточной жесткости в риторике и новых прогнозов регулятора индекс Мосбиржи способен протестировать вниз отметку в 2400 пунктов", - оценивает он.
Без новых вводных в части геополитики динамика индекса Мосбиржи в конце недели может быть сдержанной, волатильность может вызвать неожиданная жесткость либо мягкость сигнала ЦБ, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", говоря о перспективах рынка.
"Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2400 пунктов", - рассчитывает он.
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯМосбиржа
 
 
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