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В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки

В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки - 22.10.2026, ПРАЙМ

В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки

РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, сообщили РИА Новости в компании. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:02+0300

2026-10-22T21:02+0300

2026-10-22T21:02+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, сообщили РИА Новости в компании. "Холдинг "РЖД" открыт к диалогу с африканскими партнерами по широкому спектру направлений сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта", - сказали в компании. Там отметили, что в первую очередь это касается оказания услуг технического и стратегического консалтинга, а также подготовки и обучения персонала. В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит Россия - Африка.

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бизнес, россия, африка, ржд