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В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки
В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки - 22.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки
РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, сообщили РИА Новости в компании. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:02+0300
2026-10-22T21:02+0300
2026-10-22T21:02+0300
бизнес
россия
африка
ржд
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, сообщили РИА Новости в компании. "Холдинг "РЖД" открыт к диалогу с африканскими партнерами по широкому спектру направлений сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта", - сказали в компании. Там отметили, что в первую очередь это касается оказания услуг технического и стратегического консалтинга, а также подготовки и обучения персонала. В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит Россия - Африка.
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бизнес, россия, африка, ржд
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, РЖД
В РЖД заявили о готовности обсуждать сотрудничество со странами Африки
РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. РЖД готовы обсуждать со странами Африки широкий спектр сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, сообщили РИА Новости в компании.
"Холдинг "РЖД" открыт к диалогу с африканскими партнерами по широкому спектру направлений сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта", - сказали в компании.
Там отметили, что в первую очередь это касается оказания услуг технического и стратегического консалтинга, а также подготовки и обучения персонала.
В Москве 28-29 октября пройдет третий саммит Россия - Африка.