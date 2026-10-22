https://1prime.ru/20261022/sajt-874507682.html
Сайт правительства обновил персональный состав правительства
Сайт правительства обновил персональный состав правительства - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сайт правительства обновил персональный состав правительства
Сайт правительства России обновил персональный состав кабмина, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:07+0300
2026-10-22T12:07+0300
2026-10-22T12:07+0300
владимир путин
антон силуанов
олег кожемяко
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сайт правительства России обновил персональный состав кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал ряд указов о кадровых изменениях в правительстве.
Глава государства назначил Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов, Ирину Окладникову - вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Олег Кожемяко был назначен на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Андрей Никитин - на должность вице-премьера, а Дмитрий Ядров стал главой Минтранса.
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владимир путин, антон силуанов, олег кожемяко
Владимир Путин, Антон Силуанов, Олег Кожемяко
Сайт правительства обновил персональный состав правительства
Сайт правительства РФ обновил персональный состав правительства
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сайт правительства России обновил персональный состав кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал ряд указов о кадровых изменениях в правительстве.
Глава государства назначил Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов, Ирину Окладникову - вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Олег Кожемяко был назначен на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Андрей Никитин - на должность вице-премьера, а Дмитрий Ядров стал главой Минтранса.