https://1prime.ru/20261022/sajt-874507682.html

Сайт правительства обновил персональный состав правительства

Сайт правительства обновил персональный состав правительства - 22.10.2026, ПРАЙМ

Сайт правительства обновил персональный состав правительства

Сайт правительства России обновил персональный состав кабмина, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:07+0300

2026-10-22T12:07+0300

2026-10-22T12:07+0300

владимир путин

антон силуанов

олег кожемяко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874507682.jpg?1792660075

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сайт правительства России обновил персональный состав кабмина, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг подписал ряд указов о кадровых изменениях в правительстве. Глава государства назначил Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов, Ирину Окладникову - вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Олег Кожемяко был назначен на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Андрей Никитин - на должность вице-премьера, а Дмитрий Ядров стал главой Минтранса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, антон силуанов, олег кожемяко