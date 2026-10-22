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Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре
Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре - 22.10.2026, ПРАЙМ
Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре
Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1% по сравнению с августом - средняя стоимость порции на четырех человек составила 219 рублей, подсчитал... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:00+0300
2026-10-22T17:00+0300
2026-10-22T17:00+0300
росстат
рыбный союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874527082.jpg?1792677655
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1% по сравнению с августом - средняя стоимость порции на четырех человек составила 219 рублей, подсчитал "Рыбный союз".
Индекс "Сельди под шубой" - средняя стоимость порции классического салата на четырех человек на основе средних розничных цен по данным Росстата. В расчет входят филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.
"С учетом данных Росстата за сентябрь 2026 года, индекс "сельди под шубой" составил 219 рублей. Динамика за месяц (сентябрь 2026 к августу 2026): индекс снизился на 1% благодаря сезонному фактору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что овощи за указанный период подешевели на 9–14% на фоне сбора нового урожая. Майонез и яйца выросли в цене на 1% и 8% соответственно. Цена филе сельди в рознице не изменилась в месячном выражении.
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росстат, рыбный союз
Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре
Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1% по сравнению с августом - средняя стоимость порции на четырех человек составила 219 рублей, подсчитал "Рыбный союз".
Индекс "Сельди под шубой" - средняя стоимость порции классического салата на четырех человек на основе средних розничных цен по данным Росстата. В расчет входят филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.
"С учетом данных Росстата за сентябрь 2026 года, индекс "сельди под шубой" составил 219 рублей. Динамика за месяц (сентябрь 2026 к августу 2026): индекс снизился на 1% благодаря сезонному фактору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что овощи за указанный период подешевели на 9–14% на фоне сбора нового урожая. Майонез и яйца выросли в цене на 1% и 8% соответственно. Цена филе сельди в рознице не изменилась в месячном выражении.