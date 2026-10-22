https://1prime.ru/20261022/salat-874527082.html

Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре

Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре - 22.10.2026, ПРАЙМ

Салат "Селедка под шубой" подешевел на 1% в сентябре

Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1% по сравнению с августом - средняя стоимость порции на четырех человек составила 219 рублей, подсчитал... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:00+0300

2026-10-22T17:00+0300

2026-10-22T17:00+0300

росстат

рыбный союз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874527082.jpg?1792677655

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Салат "Селедка под шубой" в сентябре подешевел на 1% по сравнению с августом - средняя стоимость порции на четырех человек составила 219 рублей, подсчитал "Рыбный союз". Индекс "Сельди под шубой" - средняя стоимость порции классического салата на четырех человек на основе средних розничных цен по данным Росстата. В расчет входят филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. "С учетом данных Росстата за сентябрь 2026 года, индекс "сельди под шубой" составил 219 рублей. Динамика за месяц (сентябрь 2026 к августу 2026): индекс снизился на 1% благодаря сезонному фактору", - говорится в сообщении. Отмечается, что овощи за указанный период подешевели на 9–14% на фоне сбора нового урожая. Майонез и яйца выросли в цене на 1% и 8% соответственно. Цена филе сельди в рознице не изменилась в месячном выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, рыбный союз