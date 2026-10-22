https://1prime.ru/20261022/samsung-874538571.html

Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России

Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России - 22.10.2026, ПРАЙМ

Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России

Южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки коммерческих 3D-дисплеев в России, свидетельствует электронная база... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T23:46+0300

2026-10-22T23:46+0300

2026-10-22T23:46+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки коммерческих 3D-дисплеев в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Самсунг Электроникс" 11 декабря 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 22 октября 2026 года. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись "Samsung Spatial Signage".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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