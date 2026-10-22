https://1prime.ru/20261022/samsung-874538571.html
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России
Южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки коммерческих 3D-дисплеев в России, свидетельствует электронная база... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T23:46+0300
2026-10-22T23:46+0300
2026-10-22T23:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки коммерческих 3D-дисплеев в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Самсунг Электроникс" 11 декабря 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 22 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись "Samsung Spatial Signage".
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бизнес, россия
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака 3D-дисплеев в России
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки 3D-дисплеев в России
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака линейки коммерческих 3D-дисплеев в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Самсунг Электроникс" 11 декабря 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 22 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись "Samsung Spatial Signage".