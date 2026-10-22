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Сбербанк: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат
Сбербанк: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат
Покупатели и продавцы на вторичном авторынке в ближайшие годы самостоятельно перейдут в цифровой формат совершения сделок, считает первый зампред правления... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:41+0300
2026-10-22T12:41+0300
бизнес
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Покупатели и продавцы на вторичном авторынке в ближайшие годы самостоятельно перейдут в цифровой формат совершения сделок, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "Мы прогнозируем, что в ближайшей перспективе сделки на вторичном авторынке полностью перейдут в онлайн-формат", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера". Царев пояснил, что цифровая сделка объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе. Так, в нем защищены не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора. "Уже состоялась первая сделка, совсем скоро сервис станет доступен всем клиентам", - заключил он.
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бизнес, финансы, банки, сбербанк
Бизнес, Финансы, Банки, Сбербанк
12:41 22.10.2026
 
Сбербанк: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат

Зампред правления Сбербанка Царев: сделки на вторичном авторынке перейдут в онлайн-формат

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Покупатели и продавцы на вторичном авторынке в ближайшие годы самостоятельно перейдут в цифровой формат совершения сделок, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Мы прогнозируем, что в ближайшей перспективе сделки на вторичном авторынке полностью перейдут в онлайн-формат", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
Царев пояснил, что цифровая сделка объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе. Так, в нем защищены не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора.
"Уже состоялась первая сделка, совсем скоро сервис станет доступен всем клиентам", - заключил он.
 
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