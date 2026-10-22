https://1prime.ru/20261022/sberbank-874510341.html

Сбербанк выдал 30,8 тысячи автокредитов на 53,1 миллиарда рублей

Сбербанк выдал 30,8 тысячи автокредитов на 53,1 миллиарда рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк выдал 30,8 тысячи автокредитов на 53,1 миллиарда рублей

Сбербанк выдал 30,8 тысячи кредитов на покупку автомобиля на общую сумму 53,1 миллиарда рублей по итогам сентября, сообщил первый зампред правления кредитной... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:53+0300

2026-10-22T12:53+0300

2026-10-22T12:53+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выдал 30,8 тысячи кредитов на покупку автомобиля на общую сумму 53,1 миллиарда рублей по итогам сентября, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "За сентябрь Сбербанк выдал 30,8 тысячи автокредитов на 53,1 миллиарда рублей", - сказал он, выступая на автомобильном форуме Сбербанка. Также по итогам сентября доля банка в выдаче таких кредитов составила 29,6%. А кредитный портфель банка по итогам месяца достиг 851,2 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5% с начала года Царев отметил, что среди клиентов банка более 50 миллионов автомобилистов, а общая клиентская база банка составляет около 110 миллионов человек. Ранее в октябре Царев также говорил, что Сбербанк готовится к секьюритизации автомобильных кредитов в конце ноября – начале декабря, а в следующем году планирует масштабировать секьюритизацию. Секьюритизация – финансовый процесс, при котором компания собирает выданные ссуды в один портфель и выпускает под их обеспечение ценные бумаги для продажи инвесторам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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