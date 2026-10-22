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В Сбербанке рассказали об автопарке России
В Сбербанке рассказали об автопарке России - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали об автопарке России
Общий автопарк России в большей степени состоит из автомобилей российских и европейских брендов, а китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:48+0300
2026-10-22T13:48+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Общий автопарк России в большей степени состоит из автомобилей российских и европейских брендов, а китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля выросла в четыре раза, рассказал руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.
"В общем автопарке китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля выросла в четыре раза. Больше всего в России автомобилей российских и европейских брендов - по 26%, на японские приходится 17%, корейские - 15%", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
При этом китайские марки лидируют среди автомобилей возрастом до пяти лет в России – их доля составляет 45%. На российские машины этого сегмента приходится 30%, европейские - 10%, корейские - 4%, японские - 3%.
Матовников добавил, что автомобили возрастом до пяти лет составляют 13% российского автопарка, а сам показатель заметно различается по регионам. Максимальная доля таких машин в Татарстане -17%, а минимальная в Камчатском крае -7%.
Средний возраст автомобиля в стране составляет 12,9 года. Самый молодой автопарк - в Татарстане (10,8 года), Удмуртии и Санкт-Петербурге (по 11,5 года).
Распространенность китайских авто также зависит от региона. Среди автомобилей до пяти лет в северо-западной и центральной России их доля достигает 50%, на юге - 47%, на Дальнем Востоке и в Сибири - 46%.
"На Северном Кавказе этот показатель составляет 30%, тогда как российские производители занимают 52% сегмента", - заключил Матовников.
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бизнес, россия, татарстан, камчатский край, удмуртия, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Камчатский край, Удмуртия, Сбербанк
В Сбербанке рассказали об автопарке России
Сбербанк: автопарк России в большей степени состоит из российских и европейских брендов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Общий автопарк России в большей степени состоит из автомобилей российских и европейских брендов, а китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля выросла в четыре раза, рассказал руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.
"В общем автопарке китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля выросла в четыре раза. Больше всего в России автомобилей российских и европейских брендов - по 26%, на японские приходится 17%, корейские - 15%", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
При этом китайские марки лидируют среди автомобилей возрастом до пяти лет в России – их доля составляет 45%. На российские машины этого сегмента приходится 30%, европейские - 10%, корейские - 4%, японские - 3%.
Матовников добавил, что автомобили возрастом до пяти лет составляют 13% российского автопарка, а сам показатель заметно различается по регионам. Максимальная доля таких машин в Татарстане -17%, а минимальная в Камчатском крае -7%.
Средний возраст автомобиля в стране составляет 12,9 года. Самый молодой автопарк - в Татарстане (10,8 года), Удмуртии и Санкт-Петербурге (по 11,5 года).
Распространенность китайских авто также зависит от региона. Среди автомобилей до пяти лет в северо-западной и центральной России их доля достигает 50%, на юге - 47%, на Дальнем Востоке и в Сибири - 46%.
"На Северном Кавказе этот показатель составляет 30%, тогда как российские производители занимают 52% сегмента", - заключил Матовников.