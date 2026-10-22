https://1prime.ru/20261022/sberbank-874521251.html
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:38+0300
2026-10-22T15:38+0300
2026-10-22T15:43+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк. "Сбербанк проведет 12 ноября "день инвестора", где банк подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы", - говорится в пресс-релизе. В центре внимания - перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации банка, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года. При этом действующая стратегия была сосредоточена на подготовке к переходу к человекоцентричной модели бизнеса и развитии технологий искусственного интеллекта. В сентябре на ВЭФе глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом и в новой стратегии. Тогда же Греф пояснял, что помимо этого еще один немаловажный фокус стратегии банка - технологии, потому что переход к человекоцентричной организации без них невозможен. Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы 12 ноября
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк.
"Сбербанк проведет 12 ноября "день инвестора", где банк подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы", - говорится в пресс-релизе.
В центре внимания - перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации банка, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.
При этом действующая стратегия была сосредоточена на подготовке к переходу к человекоцентричной модели бизнеса и развитии технологий искусственного интеллекта.
В сентябре на ВЭФе глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом и в новой стратегии.
Тогда же Греф пояснял, что помимо этого еще один немаловажный фокус стратегии банка - технологии, потому что переход к человекоцентричной организации без них невозможен.
Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.