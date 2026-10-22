Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/sberbank-874521251.html
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:38+0300
2026-10-22T15:43+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874521251.jpg?1792673026
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк. "Сбербанк проведет 12 ноября "день инвестора", где банк подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы", - говорится в пресс-релизе. В центре внимания - перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации банка, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года. При этом действующая стратегия была сосредоточена на подготовке к переходу к человекоцентричной модели бизнеса и развитии технологий искусственного интеллекта. В сентябре на ВЭФе глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом и в новой стратегии. Тогда же Греф пояснял, что помимо этого еще один немаловажный фокус стратегии банка - технологии, потому что переход к человекоцентричной организации без них невозможен. Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
15:38 22.10.2026 (обновлено: 15:43 22.10.2026)
 
Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы

Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы 12 ноября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую стратегию на 2027-2029 годы в "день инвестора" 12 ноября, сообщает банк.
"Сбербанк проведет 12 ноября "день инвестора", где банк подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы", - говорится в пресс-релизе.
В центре внимания - перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации банка, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.
При этом действующая стратегия была сосредоточена на подготовке к переходу к человекоцентричной модели бизнеса и развитии технологий искусственного интеллекта.
В сентябре на ВЭФе глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом и в новой стратегии.
Тогда же Греф пояснял, что помимо этого еще один немаловажный фокус стратегии банка - технологии, потому что переход к человекоцентричной организации без них невозможен.
Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
 
ФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала