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Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации

Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации - 22.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации

Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации и готов поучаствовать в составлении дорожной карты,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T21:00+0300

2026-10-22T21:00+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации и готов поучаствовать в составлении дорожной карты, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации… Банк готов участвовать в разработке дорожной карты развертывания экспериментально правового режима (ЭПР)", - сказал он. Три экспериментальных правовых режима охватят обращение движимого имущества, корпоративных прав (включая доли в ООО) и отдельных продуктов сырьевой биржи. Попов пояснил, что эта инициатива - важный элемент концепции токенизации активов реального сектора экономики, утвержденной правительством в 2025 году. "В случае ее реализации компании смогут размещать цифровые финансовые активы (ЦФА) в публичных блокчейн-сетях, что расширит возможности обращения инструментов и сделает их привлекательнее для инвесторов", - подчеркнул он. Ранее в октябре стало известно, что Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, технологии, анатолий попов, сбербанк, минфин, минфин рф