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Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации
Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации
Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации и готов поучаствовать в составлении дорожной карты,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:00+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации и готов поучаствовать в составлении дорожной карты, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации… Банк готов участвовать в разработке дорожной карты развертывания экспериментально правового режима (ЭПР)", - сказал он. Три экспериментальных правовых режима охватят обращение движимого имущества, корпоративных прав (включая доли в ООО) и отдельных продуктов сырьевой биржи. Попов пояснил, что эта инициатива - важный элемент концепции токенизации активов реального сектора экономики, утвержденной правительством в 2025 году. "В случае ее реализации компании смогут размещать цифровые финансовые активы (ЦФА) в публичных блокчейн-сетях, что расширит возможности обращения инструментов и сделает их привлекательнее для инвесторов", - подчеркнул он. Ранее в октябре стало известно, что Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации.
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финансы, банки, технологии, анатолий попов, сбербанк, минфин, минфин рф
Финансы, Банки, Технологии, Анатолий Попов, Сбербанк, Минфин, Минфин РФ
Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты по токенизации
Попов: Сбербанк готов участвовать в разработке дорожной карты в сфере токенизации
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации и готов поучаствовать в составлении дорожной карты, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Сбербанк поддерживает инициативу Минфина о запуске трех экспериментальных правовых режимов по токенизации… Банк готов участвовать в разработке дорожной карты развертывания экспериментально правового режима (ЭПР)", - сказал он.
Три экспериментальных правовых режима охватят обращение движимого имущества, корпоративных прав (включая доли в ООО) и отдельных продуктов сырьевой биржи.
Попов пояснил, что эта инициатива - важный элемент концепции токенизации активов реального сектора экономики, утвержденной правительством в 2025 году.
"В случае ее реализации компании смогут размещать цифровые финансовые активы (ЦФА) в публичных блокчейн-сетях, что расширит возможности обращения инструментов и сделает их привлекательнее для инвесторов", - подчеркнул он.
Ранее в октябре стало известно, что Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации.