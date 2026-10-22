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Биржевая цена серебра опустилась ниже 55 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена серебра опустилась ниже 55 долларов за тройскую унцию - 22.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра опустилась ниже 55 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро падает почти на 5%, показатель впервые с конца прошлого ноября опустился ниже 55 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:45+0300

2026-10-22T19:45+0300

2026-10-22T19:45+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает почти на 5%, показатель впервые с конца прошлого ноября опустился ниже 55 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.23 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,65% относительно предыдущего закрытия - до 55,025 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее значение впервые с 28 ноября 2025 года опускалось ниже отметки 55 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, comex, серебро