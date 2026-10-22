https://1prime.ru/20261022/shestakov-874525522.html
Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков
Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков
Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм - люди просто перестанут ее покупать за такую цену, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:30+0300
2026-10-22T16:30+0300
2026-10-22T16:30+0300
бизнес
общество
росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм - люди просто перестанут ее покупать за такую цену, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Скорее всего, не будет. Просто люди перестанут ее покупать", - ответил Шестаков РИА Новости на вопрос о том, достигнет ли цена на красную икру 30 тысяч за килограмм.
Он подчеркнул, что каждый продукт имеет свой ценовой предел.
"Безусловно, конечно, где-то баланс между спросом и предложением выстроится, но какой он будет, я предсказать не могу", - добавил глава Росрыболовства.
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бизнес, общество , росрыболовство
Бизнес, Общество , Росрыболовство
Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков
Глава Росрыболовства Шестаков: красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм - люди просто перестанут ее покупать за такую цену, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Скорее всего, не будет. Просто люди перестанут ее покупать", - ответил Шестаков РИА Новости на вопрос о том, достигнет ли цена на красную икру 30 тысяч за килограмм.
Он подчеркнул, что каждый продукт имеет свой ценовой предел.
"Безусловно, конечно, где-то баланс между спросом и предложением выстроится, но какой он будет, я предсказать не могу", - добавил глава Росрыболовства.