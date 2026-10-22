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Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков

Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков - 22.10.2026, ПРАЙМ

Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм, заявил Шестаков

Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм - люди просто перестанут ее покупать за такую цену, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:30+0300

2026-10-22T16:30+0300

2026-10-22T16:30+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за килограмм - люди просто перестанут ее покупать за такую цену, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Скорее всего, не будет. Просто люди перестанут ее покупать", - ответил Шестаков РИА Новости на вопрос о том, достигнет ли цена на красную икру 30 тысяч за килограмм. Он подчеркнул, что каждый продукт имеет свой ценовой предел. "Безусловно, конечно, где-то баланс между спросом и предложением выстроится, но какой он будет, я предсказать не могу", - добавил глава Росрыболовства.

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бизнес, общество , росрыболовство